Квартиры в новостройках дорожают, несмотря на отсутствие покупателей

Цены на квартиры в новостройках продолжают расти почти во всех регионах Украины.



Первичный рынок недвижимости переживает самые турбулентные времена за всю историю независимой Украины. Особенно это касается регионов, приближенных к фронту. Впрочем, почти все области в той или иной степени страдают тревогами и обстрелами, есть сложности с логистикой, дефицитом рабочих кадров.



Спрос на первичном рынке: предпочитаем вторичку

Впрочем, ключевая проблема рынка остается падение спроса: украинцы откладывают покупку жилья до победы, если в этом нет крайней необходимости. Кроме того, покупатели во время войны предпочитают вторичное или почти сданное в эксплуатацию жилье.

Как сообщалось в сентябре, в новостройках вдвое упал спрос на жилье из-за ракетных обстрелов.

Несмотря на возобновление строительства, на рынке по-прежнему наблюдается "относительно слабый спрос и минимальная динамика цен", рассказал в комментарии Delo.ua Владимир Даниленко, основатель ИТ-компании M4U, специализирующейся на решениях для строительной отрасли.

По его словам, в сентябре рынок не принес улучшений, которых так ожидали застройщики. После июльских обстрелов, отключений электроэнергии и ракетного террора в конце августа многие надеялись на возвращение отложенного спроса.

"То ли новые налоговые инициативы, то ли ожидания тяжелой осени и зимы — что-то помешало рынку вернуть клиентов, отложивших свои намерения по покупке жилья", — подчеркнул Даниленко.

Где в Украине самые дорогие квартиры в новостройках

Тем не менее, первичка за последние полгода почти в каждом регионе Украины выросла в цене. Также в полтора раза выросли темпы ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с прошлым годом.

По данным аналитиков ЛУН, самым дорогим городом в стране для первичного рынка остается Львов. Более того, за последние полгода стоимость квадратного метра там выросла на 6% и сегодня в среднем составляет 57 000 грн за квадратный метр.

Киев с ценами на первичку за последние полгода вырос на 10% и занимает второе место в рейтинге, уступив Львову. Медианная стоимость квадратного метра составляет 54 000 грн.

Однако самый большой рост цен за 6 месяцев показал Ужгород – 13%. Стоимость квадратного метра первички составляет 49 000 грн. Таким образом, самый маленький областной центр в Украине – Ужгород – на третьем месте по стоимости жилья в стране. На сегодня в городе продается 71 очередь жилых комплексов, тогда как в Киеве 341. По данным городского головы, за время войны численность населения в Ужгороде увеличилась на 35%. Это и является причиной строительного бума и резкого увеличения цены на первичке, отмечают аналитики ЛУН.

Инфографика: ЛУН

Цены в Днепре также выросли на 6% за 6 месяцев. Днепр все еще остается городом-хабом для внутренне перемещенных лиц из прифронтовых регионов. В среднем квадратный метр на первичке здесь составляет 45000 грн.

Динамика цены на квартиры в новостройках в октябре 2024 года.

Впрочем, другие города, приближенные к линии фронта, дешевеют. Вероятная причина этого – худшая экономическая ситуация в регионе, меньшее количество рабочих мест, что делает их менее привлекательными как для релокации, так и интенсивного строительства нового жилья. К примеру, стоимость первички в Запорожье снизилась на 11% за последние 6 месяцев и составляет 26 000 грн за квадратный метр, что почти вдвое меньше, чем в Ужгороде и одинаково с ценой в Сумах.

Рейтинг городов по цене на первичке в октябре 2024 года, по данным ЛУН, выглядит следующим образом:

Львов — 57 000 грн (+6%)

Киев — 54 000 грн (+10%)

Ужгород — 49 000 грн (+13%)

Днепр — 45 000 грн (+6%)

Винница — 41 000 грн (+11%)

Кропивницкий — 41 000 грн (-6%)

Одесса — 40 000 грн (+5%)

Черновцы — 40 000 грн (+8%)

Полтава — 34 000 грн (+3%)

Ивано-Франковск — 34 000 грн (+10%)

Ровно — 37 000 грн (+12%)

Луцк — 37 000 грн (+11%)

Житомир — 30 000 грн (+4%)

Черкассы — 30 000 грн (+9%)

Харьков — 29 000 грн (+4%)

Тернополь — 29 000 грн (+4%)

Чернигов — 29 000 грн (+1%)

Николаев — 28 000 грн (+4%)

Хмельницкий — 27 000 грн (+7%)

Суммы — 26 000 грн (без изменений)

Запорожье — 26 000 грн (-11%)

Впрочем, по данным другого маркетплейса, – M2bomber – Киев и Львов вышли в октябре 2024 года на один уровень цен. В Киеве – $1255 за квадратный метр, во Львове на доллар меньше – $1254.