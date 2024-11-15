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У топ-5 міст України з найдорожчим житлом з'явились несподівані гравці

Львів, купити квартиру, рейтинг міст
Фото: europosters.com.ua

Попри війну нерухомість у Києві та прилеглих міста і селах залишається однією з найдорожчих в Україні. Проте останні два роки столицю впевнено обганяють інші обласні центри.

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Київ потрапляє у всі рейтинги за цінами на житло попри падіння вартості квартир. На заході країни вартість житла зросла суттєво ще у 2023 році, натомість у великих містах зі сходу квартири здешевшали як на первинному, так і на вторинному ринках. 

За даними ЛУН, на початку листопада топ-5 міст з найдорожчим житлом в Україні виглядає наступним чином: Львів з медіанною ціною $1350 за кв.метр, Київ - $1300,  Ужгород - $1200, Дніпро - $ 1000, Вінниця - $860 за квадрат.

Фото 2 — У топ-5 міст України з найдорожчим житлом з'явились несподівані гравці
Найдорожчі міста України за ціною квартир. Інфографіка: ЛУН

За даними іншого маркетплейсу OLX Нерухомість, топ-5 населених пунктів України з найдорожчою вартістю однокімнатних квартир в новобудовах, у листопаді 2025 року виглядає наступним чином.

  • Львів - медіанна вартість однокімнатної квартири - 2,78 млн гривень ($67 300); 
  • Ужгород - 2,68 млн гривень ($64 880), 
  • Київ - 2,55 млн гривень ($61 700), 
  • Рівне - 2,28 млн гривень ($55 200), 
  • Дніпро - 2,18 млн гривень ($52 800).

На вторинному ринку ціни на однокімнатні квартир склали іншу п'ятірку:

  • Київ - 2,8 млн гривень ($67 800), 
  • Софіївська Борщагівка - 2,22 млн гривень ($53 700), 
  • Львів - 2,06 млн гривень ($49 900), 
  • Ірпінь - 1,77 млн гривень ($42 800), 
  • Вінниця - 1,69 млн гривень ($40 900). 

Рейтинг локацій з цінами на приватні будинки  виглядає зовсім по-іншому. Найдорожчі міста тяжіють до столиці. Чотири з п’яти призових місць займають населені пункти у Київській області.

  • Козин - медіанна вартість будинку 39,1 млн гривень ($946 600), 
  • Ходосівка - 12,7 млн гривень ($293 000),
  • Київ - 8,2 млн гривень ($198 500),
  • Гатне - 6,81 млн гривень ($164 600),
  • Львів - 6,77 млн гривень ($163 000). 
Автор:
Леся Соловчук