У топ-5 міст України з найдорожчим житлом з'явились несподівані гравці

Попри війну нерухомість у Києві та прилеглих міста і селах залишається однією з найдорожчих в Україні. Проте останні два роки столицю впевнено обганяють інші обласні центри.

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Київ потрапляє у всі рейтинги за цінами на житло попри падіння вартості квартир. На заході країни вартість житла зросла суттєво ще у 2023 році, натомість у великих містах зі сходу квартири здешевшали як на первинному, так і на вторинному ринках.

За даними ЛУН, на початку листопада топ-5 міст з найдорожчим житлом в Україні виглядає наступним чином: Львів з медіанною ціною $1350 за кв.метр, Київ - $1300, Ужгород - $1200, Дніпро - $ 1000, Вінниця - $860 за квадрат.

Найдорожчі міста України за ціною квартир. Інфографіка: ЛУН

За даними іншого маркетплейсу OLX Нерухомість, топ-5 населених пунктів України з найдорожчою вартістю однокімнатних квартир в новобудовах, у листопаді 2025 року виглядає наступним чином.

Львів - медіанна вартість однокімнатної квартири - 2,78 млн гривень ($67 300);

- медіанна вартість однокімнатної квартири - 2,78 млн гривень ($67 300); Ужгород - 2,68 млн гривень ($64 880),

- 2,68 млн гривень ($64 880), Київ - 2,55 млн гривень ($61 700),

- 2,55 млн гривень ($61 700), Рівне - 2,28 млн гривень ($55 200),

- 2,28 млн гривень ($55 200), Дніпро - 2,18 млн гривень ($52 800).

На вторинному ринку ціни на однокімнатні квартир склали іншу п'ятірку:

Київ - 2,8 млн гривень ($67 800),

- 2,8 млн гривень ($67 800), Софіївська Борщагівка - 2,22 млн гривень ($53 700),

- 2,22 млн гривень ($53 700), Львів - 2,06 млн гривень ($49 900),

- 2,06 млн гривень ($49 900), Ірпінь - 1,77 млн гривень ($42 800),

- 1,77 млн гривень ($42 800), Вінниця - 1,69 млн гривень ($40 900).

Рейтинг локацій з цінами на приватні будинки виглядає зовсім по-іншому. Найдорожчі міста тяжіють до столиці. Чотири з п’яти призових місць займають населені пункти у Київській області.