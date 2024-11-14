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Ужгород б'є рекорди будівельної активності в Україні другий рік поспіль

Ужгород
Фото: Wikipedia

Західні області у 2024 році продовжили лідерство на будівельному ринку України.

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За майже три роки війни Закарпатський регіон побив рекорди з темпів виведення житлових будівельних проєктів на ринок.

У 2023 році девелопери вийшли на довоєн рівень за темпами робіт, відірвавшись після падіння на 180% зростання. У 2024 році очікується зростання ще на 24%, наголосив під час сьогоднішнього Будівельного конгресу у Києві Business Adviser ЛУН Олександр Андросович. Аналогічна історія успіху спостерігається і на прикладі Івано-Франківська, де темпизростання близькі до закарпатських. 

За даними маркетплейсу, на третій рік війни об'єми будівництва в Ужгороді майже в тричі перевищили довоєнні показники. Щоправда, за кількістю житлових комплексів, які стартували під час війни, Ужгород все ще поступається Львову.

Середня ціна квадратного метру в Ужгороді - 48 800 грн.

Фото 2 — Ужгород б'є рекорди будівельної активності в Україні другий рік поспіль
Ужгород будує втричі більше житла, ніж до війни. Інфографіка: ЛУН

Загалом з початку війни будівельники запустили понад 500 нових проєктів. Безумовним лідером запуску проєктів є Львівська ообласть (150 ЖК), яка почала будівництво у вдвічі більше проєктах, ніж столичному регіоні (70).

Фото 3 — Ужгород б'є рекорди будівельної активності в Україні другий рік поспіль
Які міста найбільше будують під час війни. Інфографіка: ЛУН

"Показник темпів будівництва у Києві у порівнянні з довоєнним роком впав майже в 5 разів - на 80%. У 2023-му показники трішки покращились. Та в 2024-му  зростання вже не фіксується", - наголосив Андросович.  

Ціни на квартири в новобудовах Ужгорода

Окрім темпів, ціни на житло в Ужгороді також потрапляють в топ-5 міст із найбільшим зростанням вартості житла.

Фото 4 — Ужгород б'є рекорди будівельної активності в Україні другий рік поспіль
 Топ-5 міст України, в яких найшвидше ростуть ціни на квартиру. Інфографіка: ЛУН

Порівняно з минулим роком за перше півріччя є зростання на 27% у Чернівцях і на 41 в Ужгороді. Рівне, Львів та Франківськ демонструють рекордне зростання рік до року - 42%, 42% та 56%. Водночас Києва у топ-5 міст, що дорожчають на очах, наразі нема. 

Також Ужгород потрапив у топ-5 міст з найдорожчою ціною квадратного метра, займаючи третю сходинку після Львова ($1350 за квадрат) та Києва ($1300).

Автор:
Леся Соловчук