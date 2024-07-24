Київ посів третє місце у топ-5 найдорожчих міст України за цінами на оренду квартир

Два роки війни лідерство щодо найдорожчих цін на оренду житла утримував Львів, сьогодні він опинився на другому місці.

У липні 2024-го найдорожчі ціни на оренду квартир в Україні зафіксовано в Ужгороді – однокімнатна квартира тут коштує в середньому 17 700 грн. Це дорожче ніж у столиці або у Львові, свідчать дані ЛУН.

Оренда квартир в Україні: які міста найдорожчі

Протягом двох перших років війни першість за рівнем цін на оренду житла утримував Львів, зараз ситуація змінилась.

Тепер у Львові середня вартість однокімнатної квартири відстає від ужгородської на тисячу - 16 500 грн, у Києві в свою чергу ще більше - 15 000 грн.

Далі зі значним відривом у рейтингу найдорожчих міст посідають міста з ціною 12 тис грн за однокімнатні - це Чернівці, Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава та Рівне.

Також майже однаково коштує оренда однокімнатних квартир у Вінниці та Дніпрі – 11 500 та 11 000 грн відповідно.

Інфографіка: ЛУН

Трохи дешевшими є Черкаси, Хмельницький та Тернопіль. Однокімнатна квартира в оренду в Черкасах в липні в середньому обійдеться в 10 000 грн, в Хмельницькому – 9 500 грн, в Тернополі – 9400 грн.

Де в Україні найдешевша оренда житла

Цікаво, що колись дорога Одеса в рейтингу вартості оренди житла серед обласних центрів України сьогодні посідає аж 14 місце. Однокімнатну квартиру тут можна сьогодні зняти за 7 000 грн в середньому.

Ще дешевша оренда в Чернігові (5 800 грн за однокімнатну), Запоріжжі (5 500 грн), Сумах (5 500 грн) та Миколаєві (5 000 грн). Ці міста доволі сильно страждають під час війни: наближеність до прифронтових зон та потенційної небезпеки наступу безпосередньо впливає на ціни на нерухомість.

Найменші ціни на оренду зафіксовані у Харкові та Херсоні, які зазнають щоденних обстрілів. Вартість оренди однокімнатної квартири тут в середньому становить 4000 грн.

Релокація у інше місто: на які чинники варто звернути увагу

Найчастіше для переїзду українці обирають стабільно економічні міста, а не тільки більш віддалені від зони бойових дій. Варто завчасно перевірити наявність вакансій по профілю саме в обраному місті.

Важливим чинником є наявність знайомих та родичів, які допоможуть пришвидшити адаптивний період, пояснює Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

"Не варто забувати про елементарні засоби безпеки, навіть у містах, віддалених від зон бойових дій. Не зайвим буде поцікавитись місцем розташування важливих інфраструктурних обʼєктів, адже вони можуть бути потенційною ціллю ворога в будь-який час поки триває війна. Також перевірити наявність бомбосховища, безбрарʼєрний доступ в квартиру, якщо це важливо, наявність аптек, супермаркетів, навчальних закладів та їх заповненість тощо в районі, де обираєте житло”, – пояснила Кірюхіна.