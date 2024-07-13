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Найвищі темпи подорожчання оренди житла - у Київській області

оренда квартир
Фото: ua.depositphotos.com

Вартість оренди квартир за останні місяці стрімко росте майже у більшості регіонів України, у прифронтових областях ціни падають.

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За останній місяць найбільше зросли ціни на оренду квартир на Київщині. Про це свідчать дані аналізу маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.

Якщо порівнювати травневі та червневі дані оголошень про оренду однокімнатних квартир, то найбільше здорожчали пропозиції в Київській області без урахування Києва (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.

Фото 2 — Найвищі темпи подорожчання оренди житла - у Київській області
Інфографіка:  DIM.RIA

Лідером з вартості, як і у попередні періоди, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн. 

Фото 3 — Найвищі темпи подорожчання оренди житла - у Київській області
Інфографіка:  DIM.RIA

Протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону: найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно). 

Автор:
Леся Соловчук