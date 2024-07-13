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Найвищі темпи подорожчання оренди житла - у Київській області
Вартість оренди квартир за останні місяці стрімко росте майже у більшості регіонів України, у прифронтових областях ціни падають.
За останній місяць найбільше зросли ціни на оренду квартир на Київщині. Про це свідчать дані аналізу маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.
Якщо порівнювати травневі та червневі дані оголошень про оренду однокімнатних квартир, то найбільше здорожчали пропозиції в Київській області без урахування Києва (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.
Лідером з вартості, як і у попередні періоди, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону: найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно).