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Самые высокие темпы подорожания аренды жилья – в Киевской области
Стоимость аренды квартир в последние месяцы стремительно растет почти в большинстве регионов Украины, в прифронтовых областях цены падают.
За последний месяц больше всего выросли цены на аренду квартир в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные анализа маркетплейса недвижимости DIM.RIA.
Если сравнивать майские и июньские данные объявлений об аренде однокомнатных квартир, то больше всего подорожали предложения в Киевской области без учета Киева (+16%), а также в Закарпатской (+15%) и Черкасской (+11%) областях.
Лидером стоимости, как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В июне количество предложений на рынке аренды в Украине колебалось в зависимости от региона: самый активный прирост количества объявлений продемонстрировала Ровенская область (+32%), самый существенный спад — Черниговская и Харьковская (-75% и -21% соответственно).