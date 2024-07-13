Самые высокие темпы подорожания аренды жилья – в Киевской области

Стоимость аренды квартир в последние месяцы стремительно растет почти в большинстве регионов Украины, в прифронтовых областях цены падают.

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За последний месяц больше всего выросли цены на аренду квартир в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные анализа маркетплейса недвижимости DIM.RIA.

Если сравнивать майские и июньские данные объявлений об аренде однокомнатных квартир, то больше всего подорожали предложения в Киевской области без учета Киева (+16%), а также в Закарпатской (+15%) и Черкасской (+11%) областях.

Лидером стоимости, как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.

В июне количество предложений на рынке аренды в Украине колебалось в зависимости от региона: самый активный прирост количества объявлений продемонстрировала Ровенская область (+32%), самый существенный спад — Черниговская и Харьковская (-75% и -21% соответственно).