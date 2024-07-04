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Недвижимость
Дата публикации

Цены на аренду квартир в Киеве продолжают расти

аренда квартир
Фото: ua.depositphotos.com

Несмотря на высокие цены в объявлениях, реальная стоимость аренды несколько ниже. 

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Аренда квартир в Киеве продолжает дорожать – цены стабильно растут последние несколько месяцев, свидетельствует статистика ЛУН.

Самое дорогое жилье снимают традиционно в Печерском и Шевченковском районах. Дешевле всего - в Деснянском и Днепровском районах.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Киеве продолжают расти
Инфографика: ЛУН

Цены на аренду в столице, по данным компании, стартуют от 7 500 грн.

  • однокомнатные квартиры – от 7,5 тысяч до 28 тысяч гривен;
  • двухкомнатные – от 10 тысяч до 30 тысяч гривен;
  • трехкомнатные – от 17 тысяч до 61 тысяч гривен.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Киеве продолжают расти
Инфографика: ЛУН

В то же время, реальная стоимость аренды отличается от заявленной в объявлениях, как и при покупке квартиры. К примеру, однокомнатная квартира в среднем по городу стоит в объявлении 15 000 грн, а реально сдают за 13 950 грн.

Двухкомнатные квартиры в объявлениях – 18 000 грн, тогда как в реальности – 16 500 грн.

Автор:
Леся Соловчук