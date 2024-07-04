Цены на аренду квартир в Киеве продолжают расти

Несмотря на высокие цены в объявлениях, реальная стоимость аренды несколько ниже.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Аренда квартир в Киеве продолжает дорожать – цены стабильно растут последние несколько месяцев, свидетельствует статистика ЛУН.

Самое дорогое жилье снимают традиционно в Печерском и Шевченковском районах. Дешевле всего - в Деснянском и Днепровском районах.

Инфографика: ЛУН

Цены на аренду в столице, по данным компании, стартуют от 7 500 грн.

однокомнатные квартиры – от 7,5 тысяч до 28 тысяч гривен;

двухкомнатные – от 10 тысяч до 30 тысяч гривен;

трехкомнатные – от 17 тысяч до 61 тысяч гривен.

Инфографика: ЛУН

В то же время, реальная стоимость аренды отличается от заявленной в объявлениях, как и при покупке квартиры. К примеру, однокомнатная квартира в среднем по городу стоит в объявлении 15 000 грн, а реально сдают за 13 950 грн.

Двухкомнатные квартиры в объявлениях – 18 000 грн, тогда как в реальности – 16 500 грн.