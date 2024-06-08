В июне в Киеве резко выросли цены на аренду квартир

По словам риелторов, вырос спрос на аренду, поэтому квартиры сдаются очень быстро.

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Спрос на аренду квартир в Киеве в мае-июне резко возрос, это в свою очередь привело к росту цен на 15-20%. Об этом рассказала в комментарии Delo.ua глава Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

По ее словам, квартиры на рынке сдаются очень быстро, особенно в самой дешевой и средней ценовой категории.

По убеждению риелторов, подорожание аренды не связано с колебаниями курса доллара, поскольку в большей степени снимают жилье в гривнах, поэтому сделки редко привязаны к доллару.

"На ситуацию в Киеве влияет миграция по стране. Спрос вырос за счет людей из прифронтовых регионов, выезжающих из Запорожья, Харькова, Сум. За последние недели подавляющее большинство арендаторов была из Харьковщины. Сейчас квартиры сдаются очень быстро. Поскольку спрос вырос существенно, они вынуждены снимать по имеющейся цене", - объяснила риелтор.

Самый дешевый сегмент вырос в цене на 20% – это наиболее популярные квартиры в категории от 10 тысяч гривен, на 10-15% подорожало жилье в ценовой категории от 20 тысяч гривен.

"У нас в управлении есть квартира, которая стоила 11 тысяч гривен, а в июне она стала стоить 13 тысяч – это плюс 20%, и никто не отказывается. Есть также квартиры на 21 и 24 этажах – и их берут даже несмотря на блекаут ”, - подчеркнула Гайдамаха.

Впрочем, учитывая отключение электроэнергии, клиенты предпочитают квартиры с газом. Также спрашивают дома, где свет не выключают или выключают реже. Ключевым преимуществом остается и состояние квартиры – "чтобы все было комфортно для жизни".

Инфографика: ЛУН

По данным ЛУН, медианная цена на аренду квартир с начала мая выросла с 14000 до 15000 гривен за однокомнатную. Двухкомнатная подорожала с 21 000 до 23 000 гривен, трехкомнатная – с 37 000 до 40 000 гривен в месяц.

В июне самые дешевые однокомнатные квартиры в Киеве можно снять в Деснянском, Святошинском и Днепровском районах, где цены стартуют от 7500 до 10 тысяч и 12 тысяч гривен. Двухкомнатные соответственно можно арендовать в среднем от 10 до 13 тысяч гривен.

Самое дорогое жилье, как и прежде, сдается в Печерском и Шевченковском районах столицы. Здесь однокомнатную можно снять за 29 тысяч и 20 тысяч гривен, двухкомнатную – за 30-40 тысяч гривен соответственно.

Что происходит с ценами в других регионах, читайте в статье Delo.ua "Как отключение света и массированные обстрелы влияют на стоимость аренды жилья в Украине".