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В Yasno рассказали, почему в Киеве больше отключений света, чем в других областях
В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры.
Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.
Он отметил, что ситуация с генерацией без изменений: с учетом ремонтов блоков и последних разрушений катастрофически не хватает электроэнергии.
"Да, в Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть, от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями", - пояснил Коваленко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он надеется, что эта ситуация немного улучшится в ближайшее время.
По словам Коваленко, ограничения будут пытаться вводить согласно графикам, впрочем, если лимиты будут превышаться, "Укрэнерго" будет вводить экстренные ограничения.
Заметим, последние два дня в Киеве отключения света длятся иногда по семь часов подряд.
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.
По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.
Ситуация в энергосистеме ухудшится
Энергетики предупреждают, что начиная со второй декады июня, ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее по сравнению с последними днями мая.
По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, такая ситуация будет вызвана тремя факторами:
- вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций,
- последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня,
- прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.
"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких последних дней, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме", – заявил Кудрицкий.
Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света
Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечивают равномерные отключения электроэнергии для потребителей.
Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определение и применение предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.
Сюда входят:
- Объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.
- Учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности.
- Военные и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
- Предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны.
- Предприятия с непрерывным циклом производства.
- Электронные коммуникационные сети.
- Органы государственной власти, такие как Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).