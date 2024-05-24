Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечить равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, правительство в ежедневном режиме работает над тем, чтобы улучшить ситуацию в энергетике.

В частности, стоит три ключевых задачи:

децентрализация энергосистемы и развитие возобновляемой энергетики;

дальнейшая интеграция с ЕС и расширение возможностей импорта электроэнергии;

ремонты и восстановление того, что важно восстановить.

Как сообщил Шмигаль, правительство утвердило постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений.

"Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, правительство поддержало законопроект, который позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопросы долгов на балансирующем рынке.

Предлагается создание специальных счетов для широкого круга субъектов, что позволит обеспечить приемлемый уровень расчетов. Это позволит уменьшить долги перед "Укрэнерго" и улучшит ситуацию с устойчивостью украинской энергосистемы.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров до конца мая примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для населения.