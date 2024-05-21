Шмыгаль поручил энергетикам разработать справедливые графики отключений электроэнергии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей.

Об этом он сообщил во время заседания правительства 21 мая.

"Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не входящими в перечень критически важных", - отметил премьер-министр.

Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

"Особенно это касается профтехобразования, где важно продолжать офлайн обучение. Сейчас у нас на 606 заведений профтехобразования есть 1417 генераторов. Задача МОН и местным властям - обеспечить необходимые ресурсы для работы этих генераторов", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что ситуация в энергетике тяжелая. В результате российских обстрелов потеряно 8 ГВт мощности. Из-за значительного дефицита Украина продолжает рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но максимальная техническая возможность импорта составляет 1,7 ГВт.

"То есть импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан", - сказал премьер-министр.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством, местными властями и энергетическими предприятиями четкие задачи: продолжать интенсивное восстановление генерации и распределительных сетей; максимально экономить энергопотребление; наладить коммуникацию с обществом.

Будут ли отключать свет 22 мая

Как сообщило "Укрэнерго", 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

При этом в компании отмечают, что с 07.00 до 18.00 применение ограничений не прогнозируется.

"Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании напомнили, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Отметим, из-за ограничений в использовании энергоресурсов на всей территории Украины Министерство образования и науки рекомендует начать обучение части студентов вузов в первой половине августа 2024-го, а также – учиться в субботу в теплые месяцы года.

Ограничения электроснабжения будут летом, осенью и зимой

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, полностью избежать отключений света пока не удастся - ограничения будут продолжаться летом, осенью и зимой.

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе", - заявил Кудрицкий.

Однако он подчеркнул, что полностью избежать отключений пока не получится. Вынужденные ограничения продлятся еще в течение месяцев - и летом, и осенью, и зимой.

"До тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - добавил Кудрицкий.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились, и как показывает зима, мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любому сценарию", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

В апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

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