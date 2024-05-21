Шмигаль доручив енергетикам розробити справедливі графіки відключень електроенергії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.

Про це він повідомив під час засідання Уряду 21 травня.

"Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих", — відзначив прем’єр-міністр.

Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

"Особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн навчання. Зараз у нас на 606 закладів профтехосвіти є 1417 генераторів. Завдання МОН та місцевій владі — забезпечити необхідні ресурси для роботи цих генераторів", — наголосив Шмигаль.

Глава Уряду підкреслив, що ситуація в енергетиці важка. Внаслідок російських обстрілів втрачено 8 ГВт потужності. Через значний дефіцит Україна продовжує рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але максимальна технічна можливість імпорту складає 1,7 ГВт.

"Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян", — сказав прем’єр-міністр.

За його словами, президент України Володимир Зеленський поставив перед Урядом, місцевою владою та енергетичними підприємствами чіткі завдання: продовжувати інтенсивне відновлення генерації та розподільчих мереж; максимально заощаджувати енергоспоживання; налагодити комунікацію із суспільством.

Чи будуть відключати світло 22 травня

Як повідомило "Укренерго", 22 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

При цьому в компанії зазначають, що з 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

В компанії нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Зауважимо, через обмеження у використанні енергоресурсів на всій території України Міністерство освіти і науки рекомендує розпочати навчання для частини студентів вишів у першій половині серпня 2024-го, а також – вчитися у суботу у теплі місяці року.

Обмеження електропостачання будуть влітку, восени та взимку

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повністю уникнути відключень світла поки не вдасться - обмеження триватимуть влітку, восени та взимку.

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - заявив Кудрицький.

Проте він підкреслив, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців - і влітку, і восени, та взимку.

"Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - додав Кудрицький.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

"Я хочу повторитися, купуйте генератори, павербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися, і як показує зима, ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

У квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

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