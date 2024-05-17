У Yasno розповіли, чому графіки обмежень світла не співпадають з реальними відключеннями

Іноді графіки планових відключень не співпадають з реальними відключеннями світла. Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому так відбувається.

"Перед вечірніми піками та стабілізаційними графіками хочу розставити крапки над кількома і", - йдеться в його повідомленні.

Він розповів, що у графіках є три зони:

темно-сіра - електроенергії точно немає, коли діють графіки;

світло-сіра - коли постачання є тільки тоді, коли обсягів вистачає;

біла - коли світло гарантовано є.

"Щоб утриматися у вчорашніх лімітах, колегам потрібно було відключати і в світло-сірих зонах графіку також", - додав Коваленко.

"Звісно, це може видаватися несправедливим: світла немає сім годин, потім півтори-дві години є (закладаю час на перемикання), а потім знову немає. У мене особисто вчора світла не було 7 годин поспіль", - зауважив гендиректор компанії.

Він закликав поставитися із розумінням до ситуації.

"Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації", - написав Коваленко.

Також він нагадав, що 17 травня з 19.00 будуть знову задіяні стабілізаційні графіки. Обмеження від НЕК дуже суттєві, десь третина від звичних обсягів споживання.

"А ще сьогодні у нас "антирекорд" - ми використовуємо максимальну можливість імпорту, 1,7 ГВт-год. Це означає, що наших з вами зусиль по економі наразі мало", - пояснив гендиректор Yasno.

Де можна зараз подивитися графіки?

Графіки обмежень світла можна подивитися в наступних місцях:

сайт yasno.com.ua

застосунок bit.ly/yasno-app

чатботи у вайбері bit.ly/yasno_viber та в телеграмі bit.ly/yasno_tg

Як дізнатися, яке у вас відключення - стабілізаційне чи екстрене?

Там же, у графіках, вказується, який тип відключення, якщо воно взагалі є.

Якщо вказано, що відключень немає, але й немає світла, у вас якась локальна аварія.

Що робити, якщо у графіку помилка або немає вашої адреси?

Контактуйте з вашим ОСР. Саме вони займаються переліками адрес, групами, дотриманням графіків.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли, що графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні 17 травня з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Україна втратила 8 ГВт потужності

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що енергетична ситуація в країні надзвичайно складна.

"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", - написав він.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Дефіцит в енергосистемі – на декілька років

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, дефіцит енергії в енергосистемі, викликаний останніми масовими атаками з боку Росії, очікується протягом двох років і стане звичайною ситуацією для енергосистеми. При цьому нинішні відключення продовжуватимуться до кінця серпня.

"В цілому мій прогноз - ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми", - сказав Харченко.

Експерт відзначив, що високовольтні мережі передачі електроенергії зараз перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому він стверджує, що загрози від мереж передачі енергії на довгу перспективу менше, ніж від виробництва електроенергії.

Проте, за його словами, навіть у випадку відновлення енергоблоків, пошкоджених під час атак з боку Росії, дефіцит потужності залишатиметься.

Щодо нинішніх обмежень, як розповів радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, відключення споживачів, що розпочалися з 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня, а в зимовий період дефіцит в енергосистемі буде актуальним навіть за високих температур.

Він пояснив, що протягом цього періоду атомні електростанції завершать активну фазу ремонтів, а в енергосистемі залишиться значна кількість сонячної генерації. Навантаження на енергосистему зменшиться через теплу, але не дуже спекотну погоду.

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