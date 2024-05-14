ЕКУ відновлює цільовий імпорт електроенергії для підприємств

Державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) відновлює цільовий імпорт електроенергії для промислових споживачів, які прагнуть зменшити тривалість планових обмежень енергопостачання.

Про це повідомила пресслужба ЕКУ.

Там нагадали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1127 від 27 жовтня 2023 року, у разі планових обмежень енергопостачання в Україні, такі заходи не розповсюджуються на підприємства, які закуповують імпортовану електроенергію.

Для цього, її частка в конкретну годину споживання має становити не менше 30% (у період з жовтня до квітня – не менше 50%).

ЕКУ збільшує обсяги імпорту електроенергії

Зазначається, що у зв’язку з дефіцитом електроенергії в енергосистемі, наразі ЕКУ веде перемовини щодо укладення договорів на цільовий імпорт з великими промисловими споживачами.

Одночасно з цим ЕКУ продовжує збільшувати обсяги імпорту електроенергії з ЄС для підтримки енергосистеми.

У травні компанія додатково розпочала імпорт електроенергії із ще однієї країни – Польщі. Таким чином, ЕКУ нині постачає її із чотирьох країн ЄС – Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

Як повідомлялося, в квітні компанія збільшила імпорт в 1,5 рази, щоб забезпечити потреби енергосистеми і своїх споживачів.

За повідомленням НЕК «Укренерго», другий день поспіль фіксується рекордний обсяг імпорту електроенергії в Україну із Європи. У тому числі, ЕКУ 13 травня імпортував найбільший добовий обсяг електроенергії за весь час своєї комерційної діяльності.

Попри це, через значний дефіцит електроенергії системний оператор був вимушений подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня.

«ЕКУ здійснювала цільовий імпорт електроенергії своїм споживачам протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023. Нині ми фіксуємо поновлення попиту на таку послугу і готові забезпечувати українські підприємства імпортною електроенергією, допомагаючи їм уникати збитків через переривання виробничих процесів», – зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

Про ЕКУ

АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) – національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами.

ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до ТОП-2 трейдерів зеленої електроенергії.

ЕКУ заснувала першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є другою за розміром в України. Клієнти компанії генерують 10% в ВВП України. 100% компанії належить державі.

Бізнес закликають імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень

"Укренерго" наразі застосовує графіки обмеження постачання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Промислові споживачі, які за рахунок імпортованої електроенергії покривають мінімум 30% свого споживання, не підпадають під графіки обмежень потужності.

Тому вітчизняні підприємства закликають подбати про покриття свого графіка споживання саме за рахунок імпорту.