ЭКУ возобновляет целевой импорт электроэнергии для предприятий

Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) возобновляет целевой импорт электроэнергии для промышленных потребителей, стремящихся снизить продолжительность плановых ограничений энергоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба ЭКУ.

Там напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1127 от 27 октября 2023 года, в случае плановых ограничений энергоснабжения в Украине, такие меры не распространяются на предприятия, закупающие импортируемую электроэнергию.

Для этого ее доля в конкретный час потребления должна составлять не менее 30% (в период с октября по апрель – не менее 50%).

ЭКУ увеличивает объемы импорта электроэнергии

Отмечается, что в связи с дефицитом электроэнергии в энергосистеме сейчас ЭКУ ведет переговоры по заключению договоров на целевой импорт с крупными промышленными потребителями.

Одновременно с этим ЭКУ продолжает увеличивать объемы импорта электроэнергии из ЕС для поддержки энергосистемы.

В мае компания дополнительно приступила к импорту электроэнергии из еще одной страны – Польши. Таким образом, ЭКУ в настоящее время поставляет ее из четырех стран ЕС – Румынии, Словакии, Венгрии и Польши.

Как сообщалось, в апреле компания увеличила импорт в 1,5 раза, чтобы обеспечить потребности энергосистемы и своих потребителей.

Как сообщает НЭК «Укрэнерго», второй день подряд фиксируется рекордный объем импорта электроэнергии в Украину из Европы. В том числе ЭКУ 13 мая импортировал наибольший суточный объем электроэнергии за все время своей коммерческой деятельности.

Несмотря на это, из-за значительного дефицита электроэнергии системный оператор был вынужден продлить применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. Сегодня, 14 мая, графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 16:00 до 07:00 15 мая.

«ЭКУ осуществляла целевой импорт электроэнергии своим потребителям в течение осенне-зимнего периода 2022-2023 годов. Сейчас мы фиксируем возобновление спроса на такую услугу и готовы снабжать украинские предприятия импортной электроэнергией, помогая им избегать убытков из-за прерывания производственных процессов», – отметил Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ.

ПРО ЭКУ

АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) – национальная энерготрейдинговая компания, предлагающая комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами.

ЭКУ входит в ТОП-5 трейдеров Украины по объемам продаж электроэнергии, лидеров по трансграничной торговле энергоресурсами, а также в ТОП-2 трейдеров зеленой электроэнергии.

ЭКУ учредила первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, ныне вторую по размеру в Украине. Клиенты компании генерируют 10% ВВП Украины. 100% компании принадлежит государству.

Бизнес призывают импортировать электроэнергию во избежание отключений

"Укрэнерго" в настоящее время применяет графики ограничения поставок электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Промышленные потребители, за счет импортируемой электроэнергии покрывающие минимум 30% своего потребления, не подпадают под графики ограничений мощности.

Поэтому отечественные предприятия призывают позаботиться о покрытии своего графика потребления именно за счет импорта.