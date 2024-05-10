Бизнес призывают импортировать электроэнергию: поможет избежать отключений

"Укрэнерго" в настоящее время применяет графики ограничения поставок электроэнергии для промышленности и бизнеса. Промышленные потребители, за счет импортируемой электроэнергии покрывающие минимум 30% своего потребления, не подпадают под графики ограничений мощности.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет "Укринформ".

Порядок отключения электроэнергии в условиях дефицита

Как отметил Кудрицкий, в 2024 году масштаб российских атак уже превзошел масштаб в сезоне 2022-2023 годов.

" Маштаб повреждений, если говорить о генерации, об электростанциях, даже превзошел масштаб прошлогодних поражений", - подчеркнул он.

Кудрицкий напомнил, что из-за этого в системе образовался дефицит генерации в утренние и вечерние часы и "Укрэнерго" вынуждено применять графики ограничений для промышленности и бизнеса.

Кудрицкий также сообщил, что сейчас Украина сильно зависит от импорта и аварийной помощи из других стран. Так как ночью импорта почти нет, поэтому возникает дефицит и в ночные часы.

"Очень много вопросов возникает, почему не ограничивают население, а ограничивают только бизнес. Есть определенный порядок применения ограничений, и он определяет и очередность и формат таких ограничений", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

По его словам, сейчас дефицит возникает в определенные часы, поэтому отключается именно для промышленности и бизнеса.

Импортеры электроэнергии не подпадают под графики ограничений мощности

"Если предприятия, подпадающие под ограничение мощности, импортируют для себя электроэнергию и покрывают хотя бы 30% своего потребления импортом, то сегодняшние правила гарантируют им неотключение", – сообщил Кудрицкий.

Он отметил, что аварийная помощь, которую сейчас привлекает "Укрэнерго" для покрытия дефицита в энергосистеме, не гарантирована.

"Поэтому хотел бы воспользоваться случаем и призвать предприятия позаботиться о покрытии своего графика потребления именно за счет импорта", - подчеркнул глава " Укрэнерго".

Он добавил, что импорт – это гарантированный, плановый источник поставки электроэнергии в энергосистеме.

Отметим, что из-за сложной ситуации в энергетической системе столица вынуждена ввести временные ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора, поэтому в Киеве будут действовать графики ограничений для предприятий и организаций.

Предприятия призывают генерировать собственную электроэнергию

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Он подчеркнул, что, безусловно, в генерацию нужно вложить средства, ее нужно реконструировать.

"Она часто принадлежит и самим этим промышленным потребителям. И мы предлагали бы таким потребителям рассмотреть возможности также максимизировать собственное производство электричества там, где это возможно, для того, чтобы увеличить свою энергетическую устойчивость и устойчивость региона к таким атакам", - подчеркнул Кудрицкий.