Бізнес закликають імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень

"Укренерго" наразі застосовує графіки обмеження постачання електроенергії для промисловості та бізнесу. Промислові споживачі, які за рахунок імпортованої електроенергії покривають мінімум 30% свого споживання, не підпадають під графіки обмежень потужності.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише "Укрінформ".

Порядок відключення електроенергії в умовах дефіциту

Як зазначив Кудрицький, у 2024 році масштаб російських атак вже перевершив масштаб в сезоні 2022-2023 років.

"Масштаб пошкоджень, якщо говорити про генерацію, про електростанції, навіть перевершив масштаб минулорічних уражень", - наголосив він.

Кудрицький нагадав, що через це в системі утворився дефіцит генерації в ранкові і вечірні години, і "Укренерго" вимушене застосовувати графіки обмежень для промисловості та бізнесу.

Кудрицький також повідомив, що зараз Україна сильно залежить від імпорту та аварійної допомоги з інших країн. Через те, що вночі імпорту майже немає, тому виникає дефіцит і в нічні години.

"Дуже багато питань виникає, чому не обмежують населення, а обмежують тільки бізнес. Є певний порядок застосування обмежень, і він визначає і черговість, і формат таких обмежень", - підкреслив очільник "Укренерго".

За його словами, зараз дефіцит виникає в певні години, тому вимикають саме для промисловості та бізнесу.

Імпортери електроенергії не підпадають під графіки обмежень потужності

"Якщо підприємства, які підпадають під обмеження потужності, імпортують для себе електроенергію і покривають хоча би 30% свого споживання імпортом, то сьогоднішні правила гарантують їм невідключення", - повідомив Кудрицький.

Він зауважив, що аварійна допомога, яку зараз залучає "Укренерго" для покриття дефіциту в енергосистемі, не є гарантованою.

"Тому хотів би скористатися нагодою і закликати підприємства подбати про покриття свого графіка споживання саме за рахунок імпорту", -підкреслив очільник "Укренерго".

Він додав, що імпорт - це гарантоване, планове джерело постачання електроенергії в енергосистемі.

Зауважимо, через складну ситуацію в енергетичній системі столиця змушена запровадити тимчасові обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору, тому у Києві діятимуть графіки обмежень для підприємств та організацій.

Підприємства закликають генерувати власну електроенергію

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.

Він підкреслив, що безумовно, в генерацію треба вкласти кошти, її треба реконструювати.

"Вона часто належить і самим цим промисловим споживачам. І ми б пропонували таким споживачам розглянути можливості також максимізувати власне виробництво електрики там, де це можливо, для того, щоб збільшити свою енергетичну стійкість і стійкість регіону до таких атак", - підкреслив Кудрицький.