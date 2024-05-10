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У Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу
Через складну ситуацію в енергетичній системі столиця змушена запровадити тимчасові обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору. З 18:00 10 травня до 07:00 11 травня буде діяти графік обмежень для підприємств та організацій.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Запроваджені тимчасові заходи є вимушеними для стабілізації енергосистеми міста в умовах складної ситуації. Керівництво столиці закликає представників бізнесу та промисловості з розумінням поставитися до введення графіків обмеження, а киян - долучитися до енергозбереження.
Детальні графіки обмежень для підприємств та організацій будуть опубліковані найближчим часом. Міська влада сподівається на конструктивну співпрацю всіх сторін задля забезпечення стабільної роботи енергосистеми Києва.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Він додав, що для побутових споживачів обмеження не застосовуватимуться, проте мешканців Києва закликають бути свідомими та самостійно економити електроенергію, особливо у вечірні пікові години навантаження.
В Укренерго додали, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 п'ятниці до 07:00 суботи і на решті території України, а при зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень.
Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Відомо, що загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.
Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.
Джерело фото: ua.depositphotos.com