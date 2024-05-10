У Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу

Через складну ситуацію в енергетичній системі столиця змушена запровадити тимчасові обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору. З 18:00 10 травня до 07:00 11 травня буде діяти графік обмежень для підприємств та організацій.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Запроваджені тимчасові заходи є вимушеними для стабілізації енергосистеми міста в умовах складної ситуації. Керівництво столиці закликає представників бізнесу та промисловості з розумінням поставитися до введення графіків обмеження, а киян - долучитися до енергозбереження.

Детальні графіки обмежень для підприємств та організацій будуть опубліковані найближчим часом. Міська влада сподівається на конструктивну співпрацю всіх сторін задля забезпечення стабільної роботи енергосистеми Києва.

Він додав, що для побутових споживачів обмеження не застосовуватимуться, проте мешканців Києва закликають бути свідомими та самостійно економити електроенергію, особливо у вечірні пікові години навантаження.

В Укренерго додали, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 п'ятниці до 07:00 суботи і на решті території України, а при зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень.

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Відомо, що загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

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