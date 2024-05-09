В 2024 году "Укрэнерго" планирует полностью погасить долги на балансирующем рынке

НЭК "Укрэнерго" планирует в 2024 году полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка электроэнергии.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает "Укринформ".

"Мы имеем цель в этом году снизить долги на балансирующем рынке перед электростанциями до нуля", - сказал Кудрицкий.

По его словам, для этого компания планирует одноразово привлечь финансирование от доноров.

Также Кудрицкий отметил, что погашение задолженности на балансирующем рынке позволит инвесторам в системы накопления энергии, а также газовой пиковой генерации иметь адекватную экономическую модель работы на рынке.

Напомним, по состоянию на середину декабря 2023 года компания "Укрэнерго" имела задолженность перед участниками балансирующего рынка электроэнергии в размере 17,4 млрд грн, при этом сами участники этого сегмента рынка должны компании более 30 млрд грн.

Кудрицкий тогда объяснял, что проблемы с долгами на рынке связаны с тем, что существует значительное количество потребителей, использующих электроэнергию, но не платящих за нее.

"Это проблема балансирующего рынка. Она на сегодняшний день не решена. И какого-то значительного улучшения именно в этом сегменте мы не видим", - отметил глава "Укрэнерго".

Будут ли повышать тариф на электроэнергию

Тем временем глава Госэнергонадзора Руслан Слободян сообщил, что повышение тарифов на электроэнергию может произойти уже в 2024 году, поскольку необходим большой финансовый ресурс для восстановления поврежденных российскими обстрелами объектов электроэнергетики.

По его словам, вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию.

"Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет. Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения, возможно, целесообразно сделать уже в текущем году", - заявил Слободян.

По предварительным расчетам, за последние полтора месяца ущерб, нанесенный украинской энергетике, превысил 1 миллиард долларов. Отмечается, что перекрыть их только действующим тарифом на электроэнергию и международной помощью невозможно. Поэтому, по словам главы Госэнергонадзора, продолжается поиск путей разрешения ситуации.

Фото: ua.depositphotos.com