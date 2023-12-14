Участники рынка электроэнергии задолжали "Укрэнерго" более 30 млрд. грн

Компания "Укрэнерго" имеет задолженность перед участниками балансирующего рынка электроэнергии в размере 17,4 млрд грн, при этом сами участники этого сегмента рынка должны компании более 30 млрд грн.

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"По состоянию на 1 декабря долг перед нами на балансирующем рынке составляет 30,1 млрд гривен. Наш долг, в свою очередь, перед ответственными сторонами за баланс – это перед предоставлятелями услуг по балансировке, составляет 17,4 млрд грн", – заявил Кудрицкий.

Он пояснил, что проблемы с долгами на рынке связаны с тем, что существует значительное количество потребителей, использующих электроэнергию, но не платящих за нее.

"Это проблема балансирующего рынка. Она на сегодняшний день не решена. И какого-то значительного улучшения именно в этом сегменте мы не видим", - отметил глава "Укрэнерго".

Кроме того, долг перед "Укрэнерго" ежемесячно увеличивается в пределах 700-800 млн. грн. В основном его формирует компания "Укринтерэнерго".

Повышение тарифов на электроэнергию

Напомним, 30 мая стало известно, что правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. С 1 июня 2023 г. в Украине действует новая цена. Этому решению предшествовало предложение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ввести единый тариф для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-час, а также многочисленные дискуссии на эту тему в экспертной среде.

9 декабря 2023 г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года на 9% - до 528,57 грн/МВт-час. Изменение этих тарифов прямо не повлияет на бытовых потребителей, но более высокие цены коснутся промышленных производителей, что может привести к повышению цен на товары и услуги для украинцев.