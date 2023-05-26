НКРЭКУ предложила новый тариф на электроэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально предложила установить с 1 июня единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.

Согласно предложению, на первом этапе коррекции цен тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет составлять 2,88 грн/кВт-час (с НДС), сообщает "Интерфакс-Украина".

В настоящее время тариф для населения составляет 1,44 грн/кВт-час при условии месячного потребления 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-час (с НДС) при условии потребления объемов, превышающих этот показатель.

"НКРЭКУ представляет предложения по внесению изменений в положение о спецобязанностях по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО) с 1 июня 2023 года с введением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без диверсификации по объемам потребления на уровне 2,88 грн/кВт-час по НДС", - говорится в письме Минэнерго за подписью и. о. главы регулятора Руслана Кайдаша, переданном Энергореформе.

Введение данного тарифа будет способствовать улучшению финансовых показателей НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", а также поможет приблизить механизм ПСО к сбалансированному состоянию.

В НКРЭКУ отметили, что постепенное повышение цен и приведение их к рыночному уровню является единственным способом стабилизации механизма ПСО.

Сообщается, что Кабмин будет рассматривать это предложение, и, скорее всего, поддержит его на своем заседании в ближайшие дни.

Ранее в НКРЭКУ заявляли, что действующий тариф на электроэнергию для населения покрывает лишь 28% затрат на ее производство, транспортировку и уплату налогов.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский сказал, что тарифы на электроэнергию для населения в ближайшие полгода не будут расти.