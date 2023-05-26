Текущий тариф на электричество не покрывает даже стоимость его доставки, - экс-замгендиректора "Укрэнерго"

Действующий тариф на электроэнергию для населения не покрывает даже стоимости ее доставки, из-за чего в энергосистеме возникают огромные долги, заявил бывший глава Киевской ОГА и бывший замгендиректора "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян.

По его словам, из-за текущего тарифа поставщики универсальных услуг, поставляющие электроэнергию населению, не рассчитываются с "Укрэнерго" и на рынке создаются огромные долги.

"Например, вопрос повышения цены на электроэнергию для населения, где тоже создается цепь долгов. Потому что сегодняшняя цена не покрывает даже передачу и распределение электроэнергии, ну так не может быть», - сказал Бно-Айриана.

Он отметил, что для дальнейшего выполнения специальных обязанностей по поддержанию тарифа для населения нужно четко предусмотреть источник средств для этого.

"Мы должны четко предусмотреть ресурс, откуда эти деньги брать, а не постоянно создавать долги по всей цепи производства и потребления электроэнергии", - подчеркнул он.

Бно-Айриан особо подчеркнул, что цены на электроэнергию должны быть максимально рыночными.

"Поэтому нужно решение и нужно честно об этом говорить. Считать и искать оптимальные пути для тех слоев населения, которые максимально должны быть защищены", – подчеркнул он.

Напомним, заместитель министра энергетики Фарид Сафаров заявлял, что из-за компенсации тарифа для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложена обязанность по финансированию тарифа, понесли более 80 млрд грн убытка.

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