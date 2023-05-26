Поточний тариф на електрику не покриває навіть вартості її доставки, - ексзамгендиректора "Укренерго"

Діючий тариф на електроенергію для населення не покриває навіть вартості її доставки, через що в енергосистемі виникають величезні борги, заявив колишній голова Київської ОДА та колишній замгендиректора “Укренерго” Михайло Бно-Айріян.

За його словами, через поточний тариф постачальники універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, не розраховуються з "Укренерго" і на ринку створюються величезні борги.

"Наприклад питання підвищення ціни на електроенергію для населення, де теж створюється ланцюг боргів. Тому що сьогоднішня ціна не покриває навіть передачу та розподіл електроенергії, ну так не може бути», - сказав Бно-Айріяна.

Він зазначив, що для подальшого виконання спеціальних обов'язків з підтримки тарифу для населення потрібно чітко передбачити джерело коштів для цього.

"Ми маємо чітко передбачити ресурс, звідки ці гроші брати, а не постійно створювати борги по всьому ланцюгу виробництва та споживання електроенергії", - наголосив він.

Бно-Айріян окремо підкреслив, що ціни на електроенергію мають бути максимально ринковими.

"Тому треба рішення і треба чесно про це говорити. Рахувати і шукати оптимальні шляхи для тих верств населення, які максимально мають бути захищені", - підкреслив він.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявляв, що через компенсацію тарифу для населення державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.

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