НКРЕКП запропонувала новий тариф на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), офіційно запропонувала встановити з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів.

Згідно з пропозицією, на першому етапі корекції цін тариф на електроенергію для побутових споживачів буде становити 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ), повідомлє "Інтерфакс-Україна".

На даний час, тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

"НКРЕКП подає пропозиції щодо внесення змін до положення про спецобов'язки щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із запровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 грн/кВт-год із ПДВ", - ідеться в листі до Міненерго за підписом в. о. голови регулятора Руслана Кайдаша, переданому Енергореформі.

Запровадження даного тарифу сприятиме покращенню фінансових показників НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго", а також допоможе наблизити механізм ПСО до збалансованого стану.

В НКРЕКП зазначили, що поступове підвищення цін і приведення їх до ринкового рівня є єдиним способом стабілізації механізму ПСО.

Повідомляється, що Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, найімовірніше, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Раніше в НКРЕКП заявляли, що чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, транспортування та сплату податків.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський сказав, що тарифи на електроенергію для населення в найближчі пів року не зростатимуть.

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