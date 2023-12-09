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НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии в 2024 году
9 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года на 9% - до 528,57 грн/МВт-час.
Соответствующее решение принято на заседании регулятора, сообщает Укринформ.
Согласно постановлению НКРЭКУ, затраты на покрытие ПСО по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников в структуре тарифа на передачу в 2024 году предусмотрено на уровне 16,2 млн грн.
По расчетам "Укрэнерго", тариф на услуги по передаче электрической энергии в 2024 году должен составить 785,44 грн/МВт-час. По альтернативному расчету, учитывающему предположение о динамике изменений ценообразования на рынке, тариф должен составлять 709,84 грн/МВт-час или 619,84 грн/МВт-час.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В проекте решения НКРЭКУ, одобренном 16 ноября для обсуждения, предполагалось увеличение тарифа на передачу на 22,2% – до 592,89 грн/МВт-час.
Кроме того, НКРЭКУ увеличила тариф на диспетчерское управление с 1 января 2024 года на 9,5% – до 104,57 грн/МВт-час.
И хотя изменение тарифов прямо не повлияет на бытовых потребителей, более высокие цены коснутся промышленных производителей, что может привести к повышению цен на товары и услуги для украинцев.
Как изменятся тарифы для бизнеса
9 ноября НКРЭКУ установила новые предельные цены на рынке электроэнергии для небытовых потребителей
Согласно решению регулятора максимальные цены на рынке в сутки на перед и внутрисуточно будут составлять:
- на 00:00-07:00 и 23:00-24:00 – 3 000,00 грн/МВт-ч;
- на 07:00–08:00, 11:00–17:00 – 5 600,00 грн/МВт-час;
- на 08:00-11:00 – 6 900,00 грн/МВт-ч;
- на 17:00-23:00 – 7 500,00 грн/МВт-ч;
Минимальная цена установлена на уровне 10 грн/МВт-час.
На балансирующем рынке прайскепы оставили по-прежнему. Максимальный составляет от цены РДН, определенной оператором рынка для каждого расчетного периода соответствующих суток поставки, а минимальный – 0,01 грн/МВт-час.
16 ноября НКРЭКУ также начала процедуру пересмотра тарифов распределение электроэнергии для облэнерго и тарифов на услуги поставщиков универсальных услуг. Предполагается, что новые тарифы начнут действовать в 2024 году.
Согласно проектам решений Нацкомиссии, для операторов систем передачи электроэнергии предполагается повышение тарифов.
В частности, компании "ДТЭК Киевские электросети", которая обеспечивает электроснабжение столицы, предлагаются следующие тарифы на услуги по распределению для потребителей и операторов установок хранения энергии:
- первый класс напряжения – 200,35 грн за мегаватт-час (без НДС);
- второй класс напряжения – 785,53 грн за мегаватт-час (без НДС).
Сейчас эти тарифы составляют 181,60 и 733,70 грн соответственно.
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