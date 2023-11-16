"Будут непростые решения". НКРЭКУ планирует повысить тарифы для облэнерго

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала процедуру пересмотра тарифов на распределение электроэнергии для облэнерго и тарифов на услуги поставщиков универсальных услуг. Изменения предусмотрены на 2024 год.

Об этом сообщил глава Нацкомиссии Константин Ущаповский, передает "Интерфакс-Украина".

В рамках процедуры проекты соответствующих постановлений размещают на официальном сайте регулятора для получения замечаний и предложений.

"Окончательные решения будут приниматься с учетом всех сторон, в частности, потребителей, государства и игроков рынка [...] В наше время непросто не только энергетикам, непросто и всем другим: потребителям, юридическим лицам. И необходимо взвешенное консолидированное решение, которое позволило бы работать нашей экономике, платить налоги в бюджет и финансировать защитников. Поэтому очень непростые будут дискуссии и непростые решения", – сказал Ущаповский.

Тариф на распределение электроэнергии: предложения НКРЭКУ

Согласно проектам решений Национальной комиссии, для операторов систем передачи электроэнергии предполагается повышение тарифов.

В частности, компании "ДТЭК Киевские электросети", которая обеспечивает электроснабжение столицы, предлагаются следующие тарифы на услуги по распределению для потребителей и операторов установок хранения энергии:

первый класс напряжения – 200,35 грн за мегаватт-час (без НДС);

второй класс напряжения – 785,53 грн за мегаватт-час (без НДС).

Сейчас эти тарифы составляют 181,60 и 733,70 грн соответственно.

Параллельно регулятор планирует с 1 января увеличить тариф на услуги по передаче электроэнергии от НЭК "Укрэнерго" на 22% - до 592,89 грн/МВтч, сообщает "Укринформ".

Также предполагается увеличение тарифа на диспетчерское управление на 5% – до 100,37 грн/МВт·час.

Пока это только проекты решений, которые могут откорректировать до окончательного принятия. И хотя изменение таких тарифов прямо не повлияет на бытовых потребителей, более высокие цены коснутся промышленных производителей, что может привести к повышению цен на товары и услуги для жителей страны.