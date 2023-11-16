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"Будут непростые решения". НКРЭКУ планирует повысить тарифы для облэнерго
Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала процедуру пересмотра тарифов на распределение электроэнергии для облэнерго и тарифов на услуги поставщиков универсальных услуг. Изменения предусмотрены на 2024 год.
Об этом сообщил глава Нацкомиссии Константин Ущаповский, передает "Интерфакс-Украина".
В рамках процедуры проекты соответствующих постановлений размещают на официальном сайте регулятора для получения замечаний и предложений.
"Окончательные решения будут приниматься с учетом всех сторон, в частности, потребителей, государства и игроков рынка [...] В наше время непросто не только энергетикам, непросто и всем другим: потребителям, юридическим лицам. И необходимо взвешенное консолидированное решение, которое позволило бы работать нашей экономике, платить налоги в бюджет и финансировать защитников. Поэтому очень непростые будут дискуссии и непростые решения", – сказал Ущаповский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Тариф на распределение электроэнергии: предложения НКРЭКУ
Согласно проектам решений Национальной комиссии, для операторов систем передачи электроэнергии предполагается повышение тарифов.
В частности, компании "ДТЭК Киевские электросети", которая обеспечивает электроснабжение столицы, предлагаются следующие тарифы на услуги по распределению для потребителей и операторов установок хранения энергии:
- первый класс напряжения – 200,35 грн за мегаватт-час (без НДС);
- второй класс напряжения – 785,53 грн за мегаватт-час (без НДС).
Сейчас эти тарифы составляют 181,60 и 733,70 грн соответственно.
Параллельно регулятор планирует с 1 января увеличить тариф на услуги по передаче электроэнергии от НЭК "Укрэнерго" на 22% - до 592,89 грн/МВтч, сообщает "Укринформ".
Также предполагается увеличение тарифа на диспетчерское управление на 5% – до 100,37 грн/МВт·час.
Пока это только проекты решений, которые могут откорректировать до окончательного принятия. И хотя изменение таких тарифов прямо не повлияет на бытовых потребителей, более высокие цены коснутся промышленных производителей, что может привести к повышению цен на товары и услуги для жителей страны.