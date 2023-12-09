НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії у 2024 році

9 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% - до 528,57 грн/МВт-год.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Відповідне рішення прийняте на засіданні регулятора, повідомляє Укрінформ.

Згідно постанови НКРЕКП, витрати на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу у 2024 році передбачені на рівні 16,2 млн грн.

За розрахунками "Укренерго", тариф на послуги з передачі електричної енергії у 2024 році мав би становити 785,44 грн/МВт-год. За альтернативним розрахунком, який враховує припущення щодо динаміки змін ціноутворення на ринку, тариф має становити 709,84 грн/МВт-год або 619,84 грн/МВт-год.

У проєкті рішення НКРЕКП, схваленому 16 листопада для обговорення, передбачалося збільшення тарифу на передачу на 22,2% - до 592,89 грн/МВт-год.

Крім того, НКРЕКП збільшила тариф на диспетчерське управління з 1 січня 2024 року на 9,5% - до 104,57 грн/МВт-год.

І хоч зміна тарифів прямо не вплине на побутових споживачів, вищі ціни зачеплять промислових виробників, що може призвести до підвищення цін на товари та послуги для українців.

Як зміняться тарифи для бізнесу

9 листопада НКРЕКП встановила нові граничні ціни на ринку електроенергії для непобутових споживачів.

Згідно з рішенням регулятора максимальні ціни на ринку на добу на перед та внутрішньодобовому ринку становитимуть:

- на 00:00-07:00 та 23:00-24:00 – 3 000,00 грн/МВт-год;

- на 07:00-08:00, 11:00-17:00 – 5 600,00 грн/МВт-год;

- на 08:00-11:00 – 6 900,00 грн/МВт-год;

- на 17:00-23:00 – 7 500,00 грн/МВт-год;

Мінімальна ціна встановлена на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку прайскепи залишили без змін. Максимальний становить від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання, а мінімальний - 0,01 грн/МВт-год.

16 листопада НКРЕКП також розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл електроенергії для обленерго та тарифів на послуги постачальників універсальних послуг. Передбачається що нові тарифи почнуть діяти у 2024 році.

Згідно з проєктами рішень Нацкомісії, для операторів систем передачі електроенергії передбачається підвищення тарифів.

Зокрема, компанії "ДТЕК Київські електромережі", яка забезпечує електропостачання столиці, пропонуються такі тарифи на послуги з розподілу для споживачів та операторів установок зберігання енергії:

перший клас напруги – 200,35 грн за мегават-годину (без ПДВ);

другий клас напруги – 785,53 грн за мегават-годину (без ПДВ).

Наразі ж ці тарифи становлять 181,60 та 733,70 грн відповідно.

Джерело фото: ua.depositphotos.com