Учасники ринку електроенергії заборгували "Укренерго" понад 30 млрд грн

Компанія "Укренерго" має заборгованість перед учасниками балансуючого ринку електроенергії у розмірі 17,4 млрд грн, при цьому самі учасники цього сегменту ринку винні компанії понад 30 млрд грн.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Станом на 1 грудня борг перед нами на балансуючому ринку складає 30,1 млрд гривень. Наш борг, в свою чергу, перед сторонами відповідальними за баланс – це перед надавачами послуг з балансування, складає 17,4 млрд грн", – заявив Кудрицький.

Він пояснив, що проблеми з боргами на ринку пов'язані з тим, що існує значна кількість споживачів, які використовують електроенергію, але не платять за неї.

"Це проблема балансуючого ринку. Вона на сьогоднішній день не є вирішеною. І якогось значного покращення саме в цьому сегменті ми не бачимо", – зауважив голова "Укренерго".

Крім того, борг перед "Укренерго" кожного місяця збільшується в межах 700-800 млн грн. В основному його формує компанія "Укрінтеренерго".

Підвищення тарифів на електроенергію

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. З 1 червня 2023 року в Україні діє нова ціна. Цьому рішенню передувала пропозиція Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ввести єдиний тариф для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год, а також численні дискусії на цю тему в експертному середовищі.

9 грудня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% - до 528,57 грн/МВт-год. Зміна цих тарифів прямо не вплине на побутових споживачів, але вищі ціни зачеплять промислових виробників, що може призвести до підвищення цін на товари та послуги для українців.