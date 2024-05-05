В Yasno рассказали, сколько потребителей не платят за свет

С 1 января более 86 тыс. абонентов в Киеве и 116 тыс. в Днепропетровской области продолжают получать электроэнергию в доме, но не платят за нее.

Об этом сообщает компания Yasno.

Отмечается, что в общей сложности 203 тыс. клиентов компании не платят за свет с начала года.

Как сообщают в энергетической компании, на первом месте по задолженности оказались жители Днепропетровщины, на втором – потребители в Киеве.

"По состоянию на сегодняшний день киевляне с начала года не заплатили 450 млн грн за потребленную электроэнергию. Еще 775 млн грн задолжали клиенты в Днепропетровской области", - отмечают в Yasno.

В компании подчеркнули, что электроэнергия — это такой же товар, как и любой продукт в магазине, и стоит денег.

"На ее производство и доставку идут средства, а сейчас они нужны еще и на восстановление сетей после российских обстрелов. Поэтому призываем каждого оплачивать счета вовремя, хотя бы частично", - подчеркнули в Yasno.

Там добавили, что всегда вовремя информируют клиентов о начисленных суммах к оплате. Также для тех, кто не может платить за услуги в полном объеме, есть государственные программы поддержки.

Заметим, среди более 12 млн домохозяйств Украины показатель расчетов бытовых потребителей за потребленный газ составляет 95% .

Напомним, 26 апреля Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия льготных цен на газ, тепло и электроэнергию для бытовых потребителей.

Правительство отменило мораторий на отключение коммунальных услуг

Напомним, 9 января Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскания задолженности по ЖКУ населению в случае неуплаты.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Добавим, что мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.