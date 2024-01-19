В YASNO объяснили, как возобновить электроснабжение после отключения за неуплату

В компании YASNO, которая осуществляет поставки электроэнергии для населения в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, объяснили, как возобновить электроснабжение тем, кого отключили за неуплату после отмены моратория. Об этом говорится в статье “Отключение электроэнергии за долги уже в январе. Что ждет украинцев после отмены моратория”, опубликованной на Delo.ua.

Для повторного подключения потребитель сперва должен оплатить долг. После этого необходимо получить счет на услуги по подключению электроэнергии, который оплачивается на отдельные реквизиты и оплатить его.

После получения денежных средств поставщик сформирует заявку оператору системы распределения (облэнерго) на подключение клиента. А оператор системы распределения электроэнергии в течение 3-5 дней возобновляет электроснабжение.

Первые отключения света за долги состоятся уже в январе

Напомним, ранее в YASNO сообщили, что первые отключения электроэнергии по долгам в Киеве и Днепропетровской области начнутся уже в январе. В компании отметили, что в первую очередь будут отключать крупнейших должников. Однако отметили, что законодательством не определена минимальная сумма долга по отключению должников. Поэтому во избежание дополнительных затрат и хлопот поставщик призвал всех потребителей, имеющих задолженность, срочно оплатить счета.

29 декабря Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. Об этом стало известно 9 января, когда данное правительственное решение было опубликовано.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Добавим, что мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

О причинах отмены моратория на отключение ЖКУ, кого будут отключать в первую очередь и как будут отключения читайте в материале Delo.ua “ Отключение электроэнергии за долги уже в январе. Что ждет украинцев после отмены моратория ”.