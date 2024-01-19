В YASNO пояснили як поновити електропостачання після відключення за несплату

В компанії YASNO, яка здійснює постачання електроенергії для населення в місті Києві, Дніпропетровський та Донецькій областях пояснили, як відновити електропостачання тим, кого відключили за несплату після скасування мораторію. Про це йде мова в статті “Відключення електроенергії за борги вже в січні. Що чекає українців після скасування мораторію” опублікованій на Delo.ua.

Для повторного підключення споживач спершу повинен оплатити борг. Після цього потрібно отримати рахунок на послуги з підключення електроенергії, який оплачується на окремі реквізити та оплатити його.

Після отримання коштів постачальник сформує заявку оператору системи розподілу (обленерго) на підключення клієнта. А Оператор системи розподілу електроенергії протягом 3-5 днів відновлює електропостачання.

Перші відключення світла за борги відбудуться вже в січні

Нагадаємо, раніше в YASNO повідомили, що перші відключення електроенергії за борги в Києві та Дніпропетровській області почнуться вже у січні. В компанії зауважили що в першу чергу відключатимуть найбільших боржників. Проте зазначили, що законодавством не визначена мінімальна сума боргу для відключення боржників. Тому аби уникнути додаткових витрат та клопотів, постачальник закликав усіх споживачів, які мають заборгованість, терміново оплатити рахунки.

29 грудня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Про це стало відомо 9 січня, коли дане урядове рішення було опубліковане.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Додамо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

Про причини скасування мораторію на відключення ЖКП, кого відключатимуть в першу чергу і як відбуватимуться відключення читайте в матеріалі Delo.ua “Відключення електроенергії за борги вже в січні. Що чекає українців після скасування мораторію”.