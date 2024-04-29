В "Нафтогазе" рассказали, сколько украинцев вовремя платят за газ

Среди более 12 млн домохозяйств Украины показатель расчетов бытовых потребителей за потребленный газ составляет 95%.

Об этом сообщил глава правления Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев, пишет Укринформ.

Уровень расчетов населения за газ достигает 95%

"На сегодняшний день уровень платежей со стороны домохозяйств достигает 95%. Мы благодарны нашим потребителям за такую дисциплину", - подчеркнул Чернышев.

Он напомнил, что сейчас "Нафтогаз" обеспечивает газом более 12 млн украинских домохозяйств - это около 98% всех бытовых потребителей.

В то же время, остается проблема с оплатой предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ. В настоящее время "Нафтогаз" работает с местными советами по увеличению уровня расчетов.

"Сделаем все, чтобы наши потребители не испытывали сбоев в поставках газа. А если сбои и будут - они очень быстро будут устраняться", - заверил Чернышев.

По его словам, Группа "Нефтегаз" планирует совокупно добыть 15 млрд кубометров газа и пройти отопительный сезон 2024-2025 годов за счет "голубого топлива" украинской добычи.

"Нафтогаз" определился с ценой газа для населения

До 30 апреля 2025 года бытовые потребители газа, являющиеся клиентами ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", будут платить за "голубое топливо" 7,96 грн за кубометр.

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев", - прокомментировал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Как изменятся платежи за коммунальные услуги

26 апреля Кабинет Министров Украины принял решение о продлении действия льготных цен на газ, тепло и электроэнергию для бытовых потребителей.

Согласно прогнозам экспертов, тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2024 году могут вырасти до 20% по сравнению с 2023 годом. Главными факторами, которые могут вызвать рост, будут обстрелы критической инфраструктуры, а также инфляция и девальвация гривны.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод также остались без изменений, хотя попытки пересмотреть тарифы были. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский . Он назвал это решение "позорным, непрофессиональным и не согласованным с правительством" , после чего регулятор отменил предварительное решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.

Правительство отменило мораторий на отключение коммунальных услуг

Напомним, 9 января Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскания задолженности по ЖКУ населению в случае неуплаты.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Добавим, что мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

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