У "Нафтогазі" розповіли скільки українців вчасно платять за газ

Серед більше ніж 12 млн домогосподарств України показник розрахунків побутових споживачів за спожитий газ становить 95%.

Про це повідомив голова правління Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, пише Укрінформ.

Рівень розрахунків населення за газ досягає 95%

"На сьогодні рівень платежів з боку домогосподарств сягає 95%. Принагідно дякую нашим споживачам за таку дисципліну", – підкреслив Чернишов.

Він нагадав, що зараз "Нафтогаз" забезпечує газом понад 12 млн українських домогосподарств - це близько 98% усіх побутових споживачів.

Водночас залишається проблема із оплатою підприємств теплокомуненерго за спожитий газ. Наразі "Нафтогаз" працює із місцевими радами щодо збільшення рівня розрахунків.

"Зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збоїв у постачання газу. А якщо збої й відбуватимуться - вони дуже швидко будуть усуватися", - запевнив Чернишов.

За його словами, Група "Нафтогаз" планує сукупно видобути 15 млрд кубометрів газу й пройти опалювальний сезон 2024-2025 років за рахунок "блакитного палива" українського видобутку.

"Нафтогаз" визначився з ціною газу для населення

До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", сплачуватимуть за "блакитне паливо" 7,96 грн за кубометр.

"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців", - прокоментував очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Як зміняться платіжки за комунальні послуги

26 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії пільгових цін на газ, тепло та електроенергію для побутових споживачів.

Згідно з прогнозами експертів, тарифи на електроенергію для бізнесу у 2024 році можуть зрости до 20% порівняно з 2023 роком. Головними чинниками, які можуть зумовити зростання, будуть обстріли критичної інфраструктури, а також інфляція та девальвація гривні.

Тарифи на водопостачання та водовідведення також залишилися без змін, хоча спроби переглянути тарифи були. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення “ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом”, після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.

Уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг

Нагадаємо, 9 січня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Додамо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

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