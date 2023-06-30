Тарифи на воду в Україні підняли в середньому на третину: виключення зробили для трьох міст

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 29 червня ухвалила рішення щодо встановлення з 1 липня нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для 34 водоканалів на 2023 рік.

Як зазначає регулятор в своєму повідомленні, в середньому рівень підвищення тарифів становитиме 32% і залежить від регіону. Найвищий рівень тарифів - у тих водоканалів, які мають невисокі обсяги реалізації послуг, високу частку реагентів у тарифах, велику протяжність мереж, а також використовують покупну воду та/або очищають стічні води в інших ліцензіатів.

Зокрема, це КП "Вінницяоблводоканал", КП "Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", КП "Дрогобичводоканал", ОКВП "Дніпро-Кіровоград", КП "Житомирводоканал", КП "Новомосковськ Водоканал", а також "Укрзалізниця".

Зазначається, що "з метою зниження соціальної напруги" для деяких підприємств, у яких відбулося найбільше зростання тарифів, застосовано поетапне підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а саме перший етап підвищення встановлено з 1 липня до 31 серпня, а другий - з 1 вересня поточного року.

У середньому сума в платіжках за водоспоживання домогосподарством (дві-три особи) зросте на 62 гривні на місяць (з ПДВ). До підвищення вона становила приблизно 194 гривні/місячь (при діючому тарифі 29,78 гривні за кубометр), а після підвищення, таким чином, сягатиме 256 гривень (за плановим тарифом 39,37 гривні за кубометр).

Зростання тарифу, як пояснює НКРЕКП, зумовлене збільшенням витрат на електроенергію в середньому на 14%; підвищенням оплати праці робітникам водоканалів на 13%; зростанням обсягів закупівлі реагентів на 88%, а зобов’язань ліцензіатів за кредитами - на 60%. Крім того, враховано компенсацію вартості електричної енергії з початку 2023 року.

Також на зміні тарифів позначалися такі чинники: зменшення обсягів реалізації послуг через скорочення попиту (бо через воєнні дії багато людей залишили свої домівки, а також відбулася релокація бізнесу), стрімке підвищення цін на пальне та непередбачувані витрати на ремонтні роботи з усунення руйнувань інфраструктури.

Натомість зазначено, що тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, залишаються незмінними: йдеться про Харків, Миколаїв та Херсон.

Нагадаємо, що підвищення тарифів на воду було погоджено ще в грудні 2022 року, але так і не відбулося. Нещодавно комунальні підприємства, які надають послуги водопостачання та водовідведення, закликали НКРЕКП все ж підвищити їх на третину з липня, бо не хочуть більше терпіти значні збитки від роботи за чинними тарифами, що вже не відповідають реаліям.