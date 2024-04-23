"Нафтогаз" визначився з ціною газу для населення: яким буде тариф

До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", сплачуватимуть за "блакитне паливо" 7,96 грн за кубометр.

Про це повідомляє Група "Нафтогаз".

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз ГК "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств відповідно до річного тарифного плану "Фіксований". Період дії тарифу – з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців", - прокоментував очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Як зміняться платіжки за комунальні послуги

Тарифи на газ та тепло у 2024 році залишаються незмінними через дію мораторію на підвищення цих тарифів до кінця воєнного стану. Тому українці сплачуватимуть за "блакитне паливо" фіксований тариф, який озвучив "Нафтогаз".

Тарифи на водопостачання та водовідведення також залишилися без змін, хоча спроби переглянути тарифи були. Наприкінці червня 2023 року НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду середньому на 32% залежно від регіону. Цьому рішенню передувало звернення до регулятора комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, з проханням підвищити тарифи хоча б на третину.

Проте в ситуацію втрутився президент Володимир Зеленський, який назвав це рішення “ганебним, непрофесійним та таким, що не погоджено з урядом”, після чого регулятор скасував попереднє рішення та більше не повертався до питання підвищення тарифів на воду.

Уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг

Нагадаємо, 9 січня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Додамо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.