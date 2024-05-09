У 2024 році "Укренерго" планує повністю погасити борги на балансуючому ринку

НЕК "Укренерго" планує упродовж 2024 року повністю розрахуватися із учасниками балансуючого ринку електроенергії.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє "Укрінформ".

"Ми маємо ціль у цьому році зменшити борги на балансуючому ринку перед електростанціями до нуля", - сказав Кудрицький.

За його словами, для цього компанія планує одноразово залучити фінансування від донорів.

Також Кудрицький зауважив, що погашення заборгованості на балансуючому ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газовій піковій генерації, мати адекватну економічну модель роботи на ринку.

Нагадаємо, станом на середину грудня 2023 року компанія "Укренерго" мала заборгованість перед учасниками балансуючого ринку електроенергії у розмірі 17,4 млрд грн, при цьому самі учасники цього сегменту ринку винні компанії понад 30 млрд грн.

Кудрицький тоді пояснював, що проблеми з боргами на ринку пов'язані з тим, що існує значна кількість споживачів, які використовують електроенергію, але не платять за неї.

"Це проблема балансуючого ринку. Вона на сьогоднішній день не є вирішеною. І якогось значного покращення саме в цьому сегменті ми не бачимо", – зауважив голова "Укренерго".

Чи будуть підвищувати тариф на електроенергію

Тим часом голова Держенергонагляду Руслан Слободян повідомив, що підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році, оскільки необхідний великий фінансовий ресурс для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об’єктів електроенергетики.

За його словами, ймовірно, що доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію.

"Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч”, - заявив Слободян.

За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки, завдані українській енергетиці, перевищили 1 мільярд доларів. Зазначається, що перекрити їх лише чинним тарифом на електроенергію та наявною міжнародною допомогою неможливо. Тож, за словами голова Держенергонагляду, триває пошук шляхів розв’язання ситуації.

Фото: ua.depositphotos.com