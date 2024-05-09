"Нафтогаз" готовий надати інфраструктуру для встановлення газових генеруючих установок для виробництва електроенергії

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов пропонує використовувати наявну інфраструктуру своїх підприємств, зокрема теплоелектроцентралей (ТЕЦ), для оперативного підключення газових установок виробництва електроенергії.

Про це пише "Інтерфакс-України".

За його словами, компанія може забезпечити достатній обсяг природного газу для потреб нових установок.

"Нафтогаз", зі свого боку, готовий надати ту інфраструктуру, яка в нас уже є, насамперед ТЕЦ, для того щоб встановити, підключити ці установки. Звісно, більш комфортно і швидко їх встановити на наявних потужностях. І ми готові забезпечити їх природним газом, якщо це станеться", - сказав Чернишов.

Він також наголосив, що сучасні газові установки є значно більш енергоефективними порівняно з застарілими об'єктами теплоенергетики, та що компанія забезпечить додатковий обсяг газу, якщо це буде необхідно.

Плани "Нафтогазу" також передбачають встановлення нових газових установок.

Він також зазначив, що, наскільки йому відомо, уряд нині активно опікується переговорами і пошуками щодо постачання таких установок і щодо цього питанні вже "є певна конкретика".

Крім того, як Чернишов зазначив, що хоча електроенергетика не є пріоритетом "Нафтогазу", певні плани зі встановлення ним цих газових установок також є, але цей процес вимагає часу для проєктування, виробництва, постачання та встановлення обладнання. Чернишов зазначив, що в цьому контексті особливу увагу приділяють "Укрнафті".

Як відбуватиметься генерація електроенергії

Якщо НАК "Нафтогаз України" надасть свою інфраструктуру, зокрема теплоелектроцентралі (ТЕЦ), для встановлення газових генеруючих установок, то процес виробництва електроенергії відбуватиметься таким чином:

На майданчику ТЕЦ монтуються нові газові турбіни або газопоршневі установки для генерації електроенергії. Природний газ подається з наявної газотранспортної системи "Нафтогазу" безпосередньо на нові генеруючі установки. У камері згоряння газової турбіни або циліндрах газопоршневого двигуна відбувається спалювання природного газу. Гарячі гази, що утворюються при згорянні газу, обертають лопатки турбіни або приводять в рух поршні двигуна. Обертальний рух турбіни або колінчастого валу двигуна передається на з'єднаний генератор, який виробляє електричну енергію. Вироблена електрична енергія може безпосередньо подаватись в енергосистему через наявні на ТЕЦ підстанції та лінії електропередач.

Використання існуючої інфраструктури ТЕЦ дозволяє значно скоротити терміни введення в експлуатацію нових газових електростанцій, оскільки не потрібно будувати додаткові під'їзні шляхи, газопроводи, підстанції тощо. Єдине, що необхідно - це змонтувати самі генеруючі установки.

Такий метод є більш екологічно чистим, оскільки при спалюванні газу в повітря викидається менше вуглекислого газу, але вартість виробництва електроенергії значно зростає, через те, що газ дорожчий за вугілля.

Армія РФ знов атакувала енергетичні об’єкти

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

Пізніше стало відомо, що 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Внаслідок російської атаки дві ГЕС вивели з експлуатації. За інформацією від "Укргідроенерго", на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень.