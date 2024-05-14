Дания внесла 5,3 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины

В Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Дании в размере 5,3 млн. евро. Общая сумма вкладов Дании в Фонд поддержки энергетики Украины теперь составила почти 17 млн евро.

Об этом сообщает Минэнерго.

"Благодарен Дании за постоянную поддержку в восстановлении нашей энергетики. Вместе мы всегда сильнее", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Фонд был создан по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества в марте 2022 года для поддержки энергетического сектора Украины.

На сегодняшний день общий объем вкладов доноров в Фонд поддержки энергетики Украины, включая объявленные, превысил 433 млн евро. В то же время, рабочей группой при Минэнерго уже одобрены запросы украинских энергокомпаний на закупку оборудования, техники и топлива на сумму более 452 млн евро за счет этих средств.

Дания стала первым донором Фонда еще в начале апреля 2022 года.

Добавим, что Министерство энергетики и Министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заключили договоренности о партнерстве в сфере возобновляемых источников энергии с особым акцентом на биогазе. Это направление будет включено в Программу энергетического партнерства Украина-Дания (UDEPP).

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии России.

По словам министра энергетики, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый вклад в Фонд в размере 25 миллионов долларов сделали в ноябре прошлого года.