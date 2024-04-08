- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере биогазов
Министерство энергетики Украины и Министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заключили договоренности о партнерстве в сфере возобновляемых источников энергии с особым акцентом на биогазе. Это направление будет включено в Программу энергетического партнерства Украина-Дания (UDEPP).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Соответствующий документ подписали главы министерств Герман Галущенко и Ларс Огор во время встречи в Киеве.
Датский министр напомнил, что Дания и Украина сотрудничают в сфере энергетики уже 10 лет - сотрудничество между странами началось с ветровой энергетики, возобновляемых источников, энергоэффективности.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Теперь добавился еще один компонент - биогаз. Есть много датских компаний, которые готовы присоединиться к сотрудничеству с Украиной в этом направлении", - отметил он.
Галущенко в свою очередь подчеркнул, что реализацию соответствующих проектов важно начинать уже сейчас.
"За годы сотрудничества с Данией нам удалось начать ряд важных проектов в направлениях ВИЭ, развития "умных" сетей и экспертной поддержки в процессе интеграции украинских энергетических рынков в европейские. Поэтому мы рады и дальше расширять наше партнерство с датскими коллегами", - отметил глава Минэнерго.
Также Дания объявила о внесении в Фонд поддержки энергетики 5,8 млн долларов.
Ларс Огор в свою очередь отметил, что в последние недели Россия усилила целенаправленные атаки на украинскую энергетику.
"Мы наблюдаем значительные разрушения украинской энергетической инфраструктуры. Дания предоставляет 5,8 миллиона долларов как вклад в необходимую реконструкцию, чтобы Украина могла поддерживать свое энергоснабжение", - отметил датский министр.
Во время встречи министры обсудили реализацию других программ сотрудничества, в частности, изучение украинскими специалистами датского опыта развития энергосектора в рамках программы по энергетическому моделированию, а также текущие потребности украинского энергосектора и меры по обеспечению стабильной работы украинской энергосистемы во время следующего отопительного сезона.
Производство биометана в Украине является убыточным
Технический потенциал производства биометана в Украине оценивается в 10 млрд кубометров в год, а с постепенным развитием этого направления к 2030 году общее производство биометана может достигнуть 1 млрд кубометров в год.
Стоит отметить, что в Украине себестоимость производства биометана составляет в лучшем случае более 600 евро за 1000 куб. м, а обычно – в диапазоне €800–900 за 1000 куб. м, в то время как природный газ стоит примерно €350 за 1000 куб. м.
Именно поэтому многие агрохолдинги останавливают производство биометана из-за экономической нецелесообразности.
Добавим, что биометан имеет широкий спектр применения: замещение природного газа, производство тепла и электричества, использование в качестве топлива для транспорта, сырья для химической промышленности, что способствует диверсификации источников энергии и переходу на чистые источники, а также привлекая инвестиции.
Больше о проблемах, с которыми сталкивается отрасль биоэнергетики и "бесплатное" для биогазовиков электричество - читайте в материале "Биоэнергетика в Украине "пробуксовывает": развитие отрасли остановило госрегулирование".
О Фонде поддержки энергетики Украины
Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Он аккумулировал более 405 млн евро от партнеров и стал эффективным инструментом помощи энергокомпаниям после российских атак.
Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, именно Дания стала первым донором Фонда поддержки энергетики Украины. За два года страна внесла в Фонд около 11 миллионов евро.