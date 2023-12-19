Фонд энергетической поддержки поможет Украине пройти зиму

Фонд энергетической поддержки Украины, созданный в сотрудничестве с Еврокомиссией и Энергетическим сообществом ЕС, который насчитывает 400 миллионов евро и будет решающим инструментом в преодолении вызовов второй тяжелой зимы в условиях российской агрессии.

Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Укринформ".

Она подчеркнула, что помощь Украина остается приоритетом, и фонд создан именно для обеспечения страны необходимыми ресурсами в условиях военного конфликта и зимнего отопительного сезона.

Финансовая помощь предусматривает поставки не только оборудования, но и финансовую поддержку. Европейские министры выразили солидарность с Украиной и обещали продолжить активную поддержку страны в условиях продолжающейся российской агрессии.

"Для того, чтобы помочь Украине преодолеть ее, мы вместе с Энергетическим сообществом создали фонд в настоящее время более чем в 400 миллионов евро. Поскольку российские атаки продолжаются и этой зимой, я призвала министров продолжать поставки как оборудования, так и финансовой помощи", - добавила Симсон.

В свою очередь, представительница Испании, председательствующая в ЕС Тереза Рибера Родригес, отметила, что европейские министры выразили солидарность с Украиной и готовность в дальнейшем ее поддерживать.

Добавим, для того чтобы обеспечить большую устойчивость украинской энергосистемы этого зимнего периода, необходимо вывести из ремонтов как можно больше энергоблоков электростанций и увеличить объемы коммерческого электроснабжения. В Украине восстановили только те объекты, испытавших наименьшие повреждения, несколько энергоблоков также отремонтировали лишь частично. Главной проблемой является поиск трансформаторов, которые передают электроэнергию от электростанций в дома людей.

В "Укрэнерго" и Минэнерго призвали население бережливо потреблять электроэнергию во избежание дефицита в энергосистеме.

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