В "Укрэнерго" озвучили шаги, которые усилят устойчивость энергосистемы зимой

Чтобы обеспечить большую устойчивость украинской энергосистемы этого зимнего периода, необходимо вывести из ремонтов больше энергоблоков электростанций и увеличить объемы коммерческого электроснабжения.

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Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы можем сфокусировать свои усилия на том, чтобы вывести как можно больше энергоблоков из ремонта, чтобы по крайней мере часть зимы иметь увеличенные объемы генерации в энергосистеме. Второе, что мы должны сделать – наконец-то заменить аварийную помощь на обычный коммерческий импорт", - отметил Кудрицкий.

Председатель правления "Укрэнерго" добавил, что вопрос увеличения импорта электроэнергии является регуляторным. "Укрэнерго" обеспечило возможность импорта электроэнергии на уровне 1,7 ГВт, но даже в часы пикового потребления эта мощность используется примерно лишь на треть.

Такая ситуация, по словам Кудрицкого, происходит из-за несоответствия регулирования на украинском рынке электроэнергии с регулированием на европейском рынке. В будущем Украина должна акцентировать внимание на привлечении инвестиций на строительство новых генерирующих мощностей.

Состояние украинской энергосистемы

Напомним, в результате многочисленных обстрелов российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения пострадала половина всей энергосистемы Украины. Некоторые объекты уничтожены и не подлежат восстановлению. Энергетики сделали все возможное, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Особое внимание уделялось защите оборудования и координации действий властей, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны будущими обстрелами.

По словам Кудрицкого, в Украине восстановили лишь те объекты, которые получили малейшие повреждения, несколько энергоблоков также отремонтировали лишь частично. Главной проблемой является поиск трансформаторов, которые передают электроэнергию от электростанций в дома людей.

В "Укрэнерго" и Минэнерго призвали население бережливо потреблять электроэнергию во избежание дефицита в энергосистеме.