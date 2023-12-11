После ночной атаки россиян часть Киева осталась без света, в энергосистеме возник дефицит

В результате сегодняшней ракетной атаки на Киев городские электросети получили повреждения, в результате чего было обесточено более 100 потребителей. Из-за боевых действий и погодных условий без света остается 420 населенных пунктов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Кроме этого, в энергосистеме снова возник дефицит энергии и во избежание отключения потребителей была привлечена аварийная помощь из Румынии (с 10:00 до 17:00) и из Польши (11:00 до 14:00).

Энергетика отмечают, что среди причин дефицита – недостаточный объем генерации на фоне высокого потребления в стране.

Согласно сообщению, возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии остаются значительно ограниченными. Сегодня три энергоблока не были включены в работу в установленное время из-за продления срока аварийного ремонта.

Параллельно, на других блоках теплоэлектростанций продолжаются аварийные и запланированные ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на полную мощность из-за плотной облачности, охватившей всю страну.

"Укрэнерго" сообщает, что уже с утра потребление превышает прогнозный уровень на 2,2%. Это эквивалентно работе по меньшей мере двух дополнительных блоков тепловых электростанций, мощностей которых пока нет. В отдельных областях росту потребления способствует и ухудшение погодных условий: сильный ветер и гололедица.

Для сбалансирования энергосистемы будет использована экстренная помощь от стран-соседей.

Добавляет проблемы и то, что по техническим причинам отключилась межгосударственная воздушная линия 220 кВ с Венгрией. Энергетики осматривают ее для определения места повреждения.

Несмотря на то, что в настоящее время графики отключений не применяются ни в одной из областей, а лимиты потребления в регионах не вводились, энергетики призывают экономить э/э, чтобы ее хватало тем, для кого свет является критической потребностью - врачам, коммунальщикам, военным.

По боевым действиям и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов.

Украинская энергосистема не в лучшем состоянии

Добавим, из-за похолодания в Украине существенно увеличилось потребление электроэнергии, в связи с чем в энергосистеме возник дефицит. Кроме того, из-за российских обстрелов прекратили работу два энергоблока на одной из прифронтовых теплоэлектростанций. В "Укрэнерго" и Министерстве энергетики призывали население бережливо потреблять электроэнергию, чтобы сократить дефицит.

29 ноября "Укрэнерго" уже сообщало о дефиците в энергосистеме, вызванном стремительным ростом потребления.

Напомним, массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, которые войска РФ начали наносить осенью 2022 года, привели к нескольким месяцам отключений света по всей Украине. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмигаль говорил о выведение из строя половины энергетической системы.

Украинские энергетики восстанавливали часть поврежденных объектов, однако, по данным The New York Times, этой зимой украинские теплоэлектростанции производят 4,5 гигаватт электроэнергии, что составляет треть от производства, которое было до полномасштабной войны.