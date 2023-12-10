Галущенко рассказал, могут ли в Украине снова быть блекауты

Отключение света в Украине в результате российских атак, скорее всего, будет носить временный характер. Враг ежедневно атакует энергетические объекты в прифронтовых областях, но предпосылок для блекаутов пока нет.

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Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Единственная угроза для системной аварии в энергосистеме - это атаки россиян. Но даже если произойдет критическое влияние вследствие атак на энергосистему, блекауты будут носить временный характер", - подчеркнул министр.

Он отметил, что враг ежедневно атакует энергетические объекты в прифронтовых областях, в результате чего в энергосистеме наблюдается незначительный дефицит – до 1%.

"Из-за вражеских атак есть достаточно существенные повреждения и в генерирующих компаниях, и в локальных сетях. Буквально ежедневно мы получаем сообщения об обрывах линий и остановке блоков вследствие боевых действий", - отметил Галущенко.

По словам министра, была проделана и продолжается значительная работа по усилению систем пассивной защиты энергообъектов.

Министр обратил внимание на то, что сейчас наблюдается рост потребления электроэнергии даже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Учитывая ситуацию, энергетики обращаются к потребителям с просьбой экономнее потреблять электроэнергию.

"Важно, чтобы люди понимали: мы - в войне. А потому нужно бережно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы. Никаких плановых отключений не происходило. Без электроэнергии временно были те населенные пункты, которые страдают от разрушения в результате боевых действий", - подчеркнул Галущенко. .

Энергосистема слабее, чем была год назад

С наступлением зимних холодов по всей Украине растет обеспокоенность, что Россия скоро возобновит широкомасштабные атаки на энергосеть, повторяя прошлогоднюю тактику. При этом сейчас украинские теплоэлектростанции произведут лишь 4,5 гигаватт электроэнергии, что составляет треть довоенного производства.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что российские захватчики, прежде чем попытаться повторить прошлогодний террор, будут ждать стабильной минусовой температуры, поскольку тогда труднее восстанавливать электросеть.

Прошлой зимой половина всей энергосистемы Украины пострадала в результате обстрелов российских оккупационных войск. Некоторые объекты были уничтожены и не подлежат восстановлению.

В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия.

Глава энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предполагает, что эта зима станет тяжелее, чем прошлая, из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы русскими войсками. Тем не менее, он подчеркивает, что и военные, и энергетики готовы реагировать на эту угрозу.