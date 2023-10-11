Эта зима будет тяжелее предыдущей – председатель ДТЭК

Глава энергохолдинга ДТЭК, Максим Тимченко, предполагает, что эта зима станет тяжелее, чем прошла, из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими войсками. Тем не менее, он подчеркивает, что и военные, и энергетики готовы реагировать на эту угрозу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

" Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут интенсивнее. Кроме того, у нас из-за предварительных обстрелов меньшие резервы мощности", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Тем не менее, Тимченко отметил, что даже если систем противоракетной обороны может быть недостаточной для защиты всех энергообъектов, ситуация с ПВО все равно улучшилась по сравнению с прошлым годом.

"С другой стороны, мы приобрели большой опыт, и даже для ситуаций, подобных произошедшему 23 ноября (блекаут - ЕР), мы нашли решение", - подчеркнул глава энергохолдинга.

Отметим, украинские экипажи противовоздушной обороны прибегают к новейшим и улучшенным системам вооружения, пытаясь предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда Украина погрузилась в темноту после российских ракетных атак по энергосистеме.

Почти половина энергетической системы Украины была повреждена российскими атаками минувшей зимой, когда Москва нанесла удары по электростанциям и трансформаторам крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства Shahed.

Во время Ставки верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский поручил военным принимать все необходимые меры для защиты этой инфраструктуры от российских атак.