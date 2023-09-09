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Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергосистемы и портов

Зеленский, ставка
Владимир Зеленский. Фото: Telegram президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел новую Ставку верховного главнокомандующего, где обсуждались вопросы защиты энергетической инфраструктуры и одесских портов.

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Об этом он сообщил в Telegram.

Согласно сообщению, ключевой темой Ставки была защита критической инфраструктуры, в частности, энергетики, портов Одесщины и инфраструктуры "зернового коридора" от российских ударов.

Участники ставки также обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку к зиме.

"Все поручения розданы. Работа продолжается", - отметил президент.

Зеленский отметил важность сохранения энергетики, которая является жизненно важной для Украины, и портов Одесщины, через которые осуществляется экспорт украинской продукции.

Он поручил военным принимать все необходимые меры для защиты этой инфраструктуры от российских атак.

Напомним, в прошлый раз президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего для разработки комплексного плана защиты критической инфраструктуры 6 сентября.

Автор:
Татьяна Гойденко