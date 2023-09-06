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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили подготовку энергосистемы к зиме
6 сентября президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего по разработке комплексного плана защиты критической инфраструктуры.
Об этом президент написал в Telegram.
На заседании присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щербий, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и руководители областных военных администраций.
В ходе Ставки было обсуждено текущее состояние критической инфраструктуры Украины и ее готовность к возможным атакам, а также риски, с которыми она может столкнуться.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Зеленский подчеркнул, что все участники процесса получили конкретные задачи по конкретным срокам выполнения. К этой теме будет уделено особое внимание.
Напомним, 16 августа Зеленский также провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где была обсуждена ситуация на восточных и южных направлениях.