Зеленський провів засідання Ставки: обговорили підготовку енергосистеми до зими

6 вересня президент Володимир Зеленський скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача для розробки комплексного плану захисту критичної інфраструктури.

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Про це президент написав у Тelegram.

На засіданні були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-прем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щербій, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та керівники обласних військових адміністрацій.

Під час Ставки було обговорено поточний стан критичної інфраструктури України та її готовність до можливих атак, а також ризики, з якими вона може зіткнутися.

Зеленський підкреслив, що всі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде приділена особлива увага.

Нагадаємо, 16 серпня Зеленський також провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де було обговорено ситуацію на східних та південних напрямках.