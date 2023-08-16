Зеленський скликав Ставку: обговорили фронтові та оборонні питання

Президент Володимир Зеленський 16 серпня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де було обговорено ситуацію на східних та південних напрямках.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Тelegram.

"Командувачі доповіли про ситуацію на східних та південних напрямках. Головком та Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віце-премʼєр-міністр Федоров та Держспецзвʼязок – те, що стосується дронів та загалом наших технологічних можливостей, - розповів президент.

Зеленський зазначив, що у кожній бойовій бригаді воїни найперше говорять про безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, а також про військову протиповітряну оборону.

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За його словами, основна робота як в Україні, так і з партнерами полягає в тому, щоб постачати на фронт необхідні дрони та системи. Для цього в Україні в рази нарощується виробництво, але необхідно систематизувати те, що вже постачається військовим та використовується.

"Дрони – це "очі" та захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Дрони – це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками", - підкреслив Зеленський.

Він додав, змістом роботи Ставки стало все те, на чому наголошували військовослужбовці з передової.

Нагадаємо, вівторок, 9 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у спеціальному форматі, на якій обговорили питання наступу Збройних сил України.