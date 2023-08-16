ЗСУ звільнили Урожайне

Збройні сили України в ході контрнаступальних дій на Донецькому напрямку змогли вибити окупантів з населеного пункту Урожайне та звільнити селище повністю.

Про це 16 серпня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", — написала вона в своєму Telegram-каналі.

Наразі в Міноборони не розкривають більше деталей щодо операції та подальших планів українських захисників.

Зауважимо, що саме на Донецькому напрямку тривають найскладніші бої, ворог постійно підтягує свої резерви, аби стримати наступ ЗСУ. Проте українським захисникам вдається просуватися.

Саме про Урожайне Маляр говорила 14 серпня, коли розповідала, що Сили оборони працюють над звільненням цього населеного пункту. Деякі російські ЗМІ та популярні блогери використовували успіхи України в Урожайному, щоб підкреслити низький моральний дух російських військ та проблеми з командуванням на південному напрямку.

Тоді ж заступник міністра оборони повідомила, що українські військові також продовжують контрнаступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Важкі бої також тривають і на Бахмутському напрямку. Росіяни намагаються зупинити просування наших військ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

Загалом з початку контрнаступу українські військові змогли деокупувати понад 241 квадратний кілометр.