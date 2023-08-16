ВСУ освободили Урожайное

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных действий на Донецком направлении смогли выбить оккупантов из населенного пункта Урожайное и освободить поселок полностью.

Об этом 16 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", - написала она в своем Telegram-канале.

Пока в Минобороны не раскрывают больше деталей относительно операции и дальнейших планов украинских защитников.

Заметим, что именно на Донецком направлении продолжаются сложные бои, враг постоянно подтягивает свои резервы, чтобы сдержать наступление ВСУ. Однако украинским защитникам удается продвигаться.

Именно об Урожайном Маляр говорила 14 августа, когда рассказывала, что Силы обороны работают над освобождением этого населенного пункта. Некоторые российские СМИ и популярные блоггеры использовали успехи Украины в Урожайном, чтобы подчеркнуть низкий моральный дух российских войск и проблемы командования на южном направлении.

Тогда же замминистра обороны сообщила, что в украинские военные также продолжают контрнаступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Тяжелые бои продолжаются и на Бахмутском направлении. Россияне пытаются остановить продвижение наших войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клищиевки, Андреевки, Курдюмовки.

В целом с начала контрнаступления украинские военные смогли деоккупировать более 241 квадратного километра.